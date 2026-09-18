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Общество 18 сентября 2026 10:14

Дмитрий Медведев проголосовал на выборах депутатов Госдумы

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Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев проголосовал на выборах депутатов Государственной Думы IX созыва. Видео с избирательного участка он опубликовал в мессенджере МАКС.

Медведев призвал граждан принять участие в выборах.

Выборы депутатов Государственной Думы IX созыва и другие совмещенные с ними избирательные кампании стартовали 18 сентября. Голосование продлится три дня – до 20 сентября.

Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

Видео: https://max.ru/medvedev_max

#Выборы-2026 #выборы в госдуму #голосование на выборах #Дмитрий Медведев
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