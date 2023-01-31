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Экономика
31 января 2023  10:00

В ТЦ «ГоркиПарк» обновили фуд-корт площадью 780 кв.м.

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Новый фуд-корт уже сдан и любой желающий может посетить его. Общая площадь фуд-корта составляет примерно 780 квадратных метров. Фуд-корт рассчитан на 260 посадочных мест – места хватит всем.

Холодный бетонный интерьер разбавили теплотой и красками. Дерево дало ощущения теплоты, цвет получили за счет ярких стульев, растения оживили интерьер. В минималистичном стиле торгового центра фуд-корт-оазис вписывается как нельзя кстати. 

Идея и концепция фуд-корта принадлежит казанскому дизайнеру интерьеров Регине Галиуловой. Она же отвечала за реализацию проекта. Регина Галиулова с 2015 года занимается дизайном интерьеров как общественных, так и жилых пространств. Регина участвовала в проектировании и реализации таких проектов, как:

  • Ресторан «Rubai Project» и развлекательный центр «Притяжение» в ТРК «Тандем»;
  • Итальянское кафе «Farfalla» в ТРК «Тандем»;
  • Ресторан «Кролик» на ул. Восход, 16;
  • Молодежный центр «Грани» в г. Нурлат;
  • Детская Школа Искусств в г. Нурлат;
  • Республиканский Клинический Онкологический Диспансер в г. Набережные Челны.

 

По словам Регины, на возведение объекта им потребовалось 10 ночей. Пока город спал, бригада строителей работала над фуд-кортом: садили живые цветы, собирали мебель, шили обивку. Задача у дизайнера стояла следующая: оживить, осовременить интерьер фуд-корта для большего притока посетителей. 

Фуд-корты давно перестали быть просто зоной питания. Различным набором заведений в торговом центре никого не удивить. Сейчас фуд-корт – это место притяжения жителей района. В случае ТЦ “ГоркиПарк” – Советского. Район активно расширяется, в радиусе торгового центра строят новые жилые комплексы и “ГоркиПарк” является единственным местом притяжения жителей. 

Создатели фуд-кортов постоянно отслеживают новые тенденции в таких быстро развивающихся индустриях, как гастрономическая и дизайн-индустрия. Фуд-корты не исключение: своевременный ремонт привлечет новых посетителей и порадует старых. 

Реклама ИП Галиулова Р.Н. 2VtzqwnXWhZ.

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