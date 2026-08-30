«Перееду в Татарстан»: «Больше всего удивляют люди и скорость преобразований»

Можно быть первым в культуре, сохранять лидерство в инновациях и экономике и при этом не забывать традиции. Но за любыми достижениями стоят прежде всего люди. Татарстан, как точка притяжения для людей со всей России (и не только России), яркий тому пример. О переехавших в нашу республику – в праздничном выпуске проекта «Татар-информа».





О переехавших в Татарстан – в праздничном выпуске проекта «Татар-информа»

«Можно приехать, практически не зная языка, но достаточно быстро почувствовать себя частью команды»

Ранко Тепавчевич, генеральный директор АНО «Центр развития креативных индустрий Республики Татарстан», руководитель проекта «Центр уникального мастерства», переехал из Сербии в 2011 году:

– Для меня переезд в Казань был серьезным профессиональным вызовом: другой язык, другая страна, проект беспрецедентного масштаба (Ранко Тепавчевич занимался организацией XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года, – прим. Т-и). Но уже тогда я увидел в Татарстане очень сильную команду, поддержку руководства и, главное, способность не просто проводить крупные мероприятия, а превращать их в наследие для города и жителей.

Со временем профессиональный выбор стал личным. Здесь появилась моя семья, здесь растут мои дети, здесь находится мой дом. Татарстан дал мне возможность развиваться вместе с республикой – сначала через международный спорт, а сегодня через культуру и креативные индустрии.

Универсиада стала началом моего казанского периода. Я сам участвовал во Всемирной Универсиаде 2001 года в Пекине как спортсмен, затем работал в оргкомитете Универсиады в Белграде. Поэтому в Казань я приехал уже с пониманием того, насколько важны не только соревнования, но и их наследие.

Ранко Тепавчевич: «Для меня переезд в Казань был серьезным профессиональным вызовом: другой язык, другая страна, проект беспрецедентного масштаба» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В команде Казани-2013 мы работали над спортивными объектами, Деревней Универсиады, международными сервисами и дальнейшим использованием инфраструктуры. Эта работа сформировала команду, которая затем реализовала чемпионат мира по водным видам спорта, Кубок конфедераций и чемпионат мира FIFA 2018 года. В период подготовки FIFA я отвечал за работу стадиона «Казань Арена» (ныне «Ак Барс Арена», – прим. Т-и) и взаимодействие с международными структурами.

Эти проекты показали всему миру современную Казань. Но их главный результат – не отдельные соревнования, а компетенции, международные связи, инфраструктура и культура гостеприимства, которые остались в Татарстане.

Международное развитие изначально заложено в концепцию ЦУМа. Наша задача – представить татарскую культуру и более широкий культурный код Татарстана как современный, качественный и конкурентоспособный продукт.

Для этого необходимо соединить мастерство с дизайном, предпринимательством, защитой интеллектуальной собственности, современной упаковкой и продвижением. На международный рынок могут выходить не только изделия наших мастеров, но и образовательные программы, выставочные проекты, творческие резиденции, фестивали и сама модель развития креативного кластера.

ЦУМ уже принимает зарубежные делегации и международные мероприятия. Через такие контакты мастера получают партнеров, новые рынки и понимание запросов зарубежной аудитории. Мы не экспортируем традицию как музейный экспонат, мы экспортируем созданные на ее основе продукты, знания и истории, сохраняя их подлинность.

Когда я впервые приехал в Россию, меня поразили расстояния. Из Сербии за несколько часов на автомобиле можно пересечь несколько стран, а здесь можно долго лететь и все еще оставаться в пределах одной страны. Это совершенно другое ощущение масштаба.

А в Татарстане меня удивила скорость преобразований. Я видел, как Казань готовилась к Универсиаде, как менялась городская инфраструктура и как крупное спортивное событие стало отправной точкой для долгосрочного развития города. Позже этот опыт использовался при проведении многих международных проектов.

Но самое сильное наблюдение касается людей. Татарстан умеет сочетать масштабные амбиции с очень человеческим отношением к гостю. Можно приехать сюда, практически не зная языка, но благодаря людям достаточно быстро почувствовать себя частью команды, города и республики. Именно это произошло со мной.

Если выбирать самое главное [из того, что мне нравится в республике], я бы назвал людей. Меня до сих пор впечатляют теплота, гостеприимство и уважительное отношение к гостю. При этом в Татарстане очень сильное чувство собственной идентичности: люди знают свою историю, берегут язык, семейные традиции и культуру, но одновременно открыты современному миру.

Мне интересны татарская культура, праздники, музыка, ремесла и кухня. Но особенно мне близко то, что традиция здесь воспринимается не как что-то застывшее. Она продолжает жить в семье, в образовании, в городском пространстве и в современных проектах.

Мы с супругой стараемся передавать это уважение своим детям. Когда в школе нужно было выбрать язык для изучения, мы выбрали татарский. Для нас это естественная часть жизни в республике, которая стала нашим домом.

Врачи Камского детского медицинского центра в Набережных Челнах Фото: mzrt-kdmc.ru

«Появилась реальная возможность получить жилье, это стало главным стимулом для переезда»

Артем Соколов, детский хирург, переехал с семьей в Набережные Челны из Чебоксар по государственной программе соципотеки для медработников в 2024 году:

– Я переехал в Татарстан вместе с женой и двумя детьми в 2024 году. Буквально через месяц после переезда город предоставил мне служебную квартиру. Сейчас мы оформляем грант на первоначальный взнос по соципотеке. Это напрямую связано с государственной программой соципотеки для медицинских работников. Я детский хирург, и в предыдущем регионе проживания моей зарплаты не хватало, чтобы взять ипотеку на приемлемых условиях. Здесь же появилась реальная возможность получить жилье, и это стало главным финансовым стимулом для переезда.

Я работаю детским хирургом в Камском детском медицинском центре (КДМЦ) в Набережных Челнах. Кроме того, совмещаю приемы в платной клинике и выезжаю на консультации в Елабужскую ЦРБ. Моя основная задача – диагностика и лечение детей с хирургической патологией. Я стараюсь быть полезным не только как специалист, но и как человек, который может дать детскому хирургическому направлению небольшой толчок, на который способен.

Кроме соципотеки, нас привлекла инфраструктура Челнов: отличные дороги, возможность быстро съездить как на родину жены, так и в свою сторону, а главное – разнообразный досуг для всей семьи. У нас двое детей, и для нас важно, чтобы город давал им возможности для развития и отдыха.

В целом в Татарстане подкупает качество дорог, продуманная инфраструктура, динамичный ритм жизни и, конечно, многонациональность. Здесь есть чему поучиться – и в профессиональном плане, и в бытовом. В самих Челнах я особенно люблю набережную Табеева и Прибрежный парк – там всегда приятно провести время с семьей. И, конечно, кухня – она меня полностью устраивает, очень вкусно.

Я приехал из Чувашии (родом я из Нижегородской области), и сравнение напрашивается само собой. В Чувашии жизнь более камерная, спокойная, меньше амбициозных проектов. Татарстан же ощущается как драйвер всего Поволжья – масштаб событий, уровень сервиса, деловая энергетика здесь совсем другие. В кулинарном плане тоже разница: в Чувашии больше мясных и молочных блюд (шартан, хуплу), а в Татарстане царство выпечки и сладостей (эчпочмак, губадия, чак-чак). Но мне лично татарская кухня пришлась по душе своей универсальностью.

Как заядлый велосипедист, я был приятно удивлен: велодорожки здесь есть почти везде, это редкость для многих городов. Но при этом странно, что совершенно нет каршеринга средств микромобильности – ни электросамокатов, ни велосипедов напрокат. Надеюсь, это скоро появится.

Еще меня очень тронуло отношение педагогов в образовательной системе к детям – здесь работают настоящие учителя с большой буквы. И важный для меня лично момент: в Татарстане есть реальная возможность найти подработку по специальности, и для моей семьи это значимо.

В целом Татарстан – это место, которое либо принимаешь сразу, либо нет. Мы приняли и пока не жалеем.

Айгуль Ахмадишина: «Город подошел мне идеально сразу по нескольким критериям: по темпу жизни, масштабам и атмосфере» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Хотелось жить в татарской языковой и культурной среде»

Айгуль Ахмадишина, журналист, корреспондент «Миллиард.Татар», переехала в Казань из Екатеринбурга в 2020 году:

– Мой переезд из Екатеринбурга в Казань начался с поступления в университет – здесь мне удалось пройти на бюджет, что для гуманитарных специальностей сейчас большая редкость. Но мысли о Казани были у меня задолго до этого. Всегда хотелось жить в татарской языковой и культурной среде, к тому же здесь много мусульман.

Татар в Свердловской области порядка ста тысяч, но для большого города с населением в полтора миллиона человек это очень мало. В Казани же для меня приятным открытием стало то, что татарскую речь я очень часто слышу на улице, в автобусе, на учебе и работе, а во время учебы в университете можно было даже защищать научные работы на татарском языке (если для тебя этот язык более комфортен).

Город подошел мне идеально сразу по нескольким критериям: по темпу жизни, масштабам и атмосфере. Отдельное восхищение вызывает инфраструктура: мечети или уютные молельные комнаты есть в пешей доступности практически везде, а выбор халяльных заведений просто огромный. Наверное, лучшего города для комфортной жизни мусульман не найти.

Сардар Тагировски: «Вообще приезд в Татарстан – одно из самых важных событий в моей жизни. Оно о том, как я потерял свою родину, но в душе никогда не терял ее, как жила во мне эта память, когда я был в других странах, и как я вспоминал свои татарские корни» Фото: предоставлено Сардаром Тагировски

«Мой приезд в Татарстан – это о том, как я потерял свою родину, но в душе никогда не терял ее»

Сардар Тагировски (Сардар Абдуллин), главный режиссер Альметьевского татарского государственного драматического театра, с 6 до 39 лет жил в Венгрии, переехал в Альметьевск в 2024 году:

– Когда я приехал в Татарстан, я не чувствовал себя профессионалом, я чувствовал себя тем, кто начинает все с нуля. Думаю, в театральном мире это всегда так. Нам надо забывать, что мы профессионалы. Нам надо снова начинать театр.

Когда я начинал работать в Альметьевске, было тяжело ездить туда-сюда. У меня есть друзья в Венгрии, Румынии, Италии, а тут у меня никого не было. Но постепенно, познакомившись с театром и актерами, я включился. Сейчас мне уже в радость приезжать сюда. Тут есть разные места, где я люблю гулять. Но в первую очередь меня радуют театр и актеры.

Улица Хади Такташа в Казани, где прошло мое детство, не так сильно изменилась. Я многое узнавал. Конечно, на берегу Кабана уже строился новый Камаловский театр, и это тоже очень интересно для меня. Такие прекрасные события способны излечивать детские раны. Мы должны извлекать уроки из детских травм, совершенствоваться.

В детстве я жил на Хади Такташа и в Аракчино. Там, где я ходил на Волгу купаться, теперь стоит Храм всех религий. В этом тоже есть что-то судьбоносное. Для меня это очень важное место, я был там уже четыре раза. В прошлый раз разговаривал с Ильгизом Хановым, сказал ему, что хочу приехать туда и побыть волонтером. Мне кажется очень важным, что Ильгиз продолжает дело брата. Думаю, что люди всего мира должны увидеть это здание. А татары просто обязаны это сделать. Я хочу туда поехать и что-то сделать для этого храма, когда появится время.

Вообще приезд в Татарстан – одно из самых важных событий в моей жизни. Оно о том, как я потерял свою родину, но в душе никогда не терял ее, как жила во мне эта память, когда я был в других странах, и как я вспоминал свои татарские корни.

Сираж Джавадбеков: «В Татарстане есть все условия для жизни. Есть работа, только не ленись.» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Я не говорю, что другие города плохие, я говорю, что Казань хорошая»

Сираж Джавадбеков, руководитель ансамбля народного танца «Кавказстайл», преподаватель лезгинки, переехал из Дербента в Москву и оттуда в Казань в 2014 году:

– До переезда в Казань я окончил московский вуз, но в Москве решил не оставаться. Хотел быть большим человеком в маленьком городе, а не маленьким человеком в большом. Но когда я попал в Татарстан, в Казань, я понял, что могу быть большим человеком в большом городе. Казань – это, я считаю, глыба, мощный город, где возможна реализация твоих мыслей и ценностей. Здесь тебе помогают. А Москва холодный город.

Когда я приехал в Казань, то вообще не собирался учить людей, мне это было неинтересно. Я же готовый танцор из госансамбля, учить еще кого-то, зачем это надо – такое мнение у меня было. Я хотел танцевать, о своем ансамбле не думал. Ну, я хотел стать руководителем, но на тот момент задачей было хотя бы шаурму купить и пешком дойти домой из центра в Кировский район. Если сегодня покушал – очень хорошо, день удался. Выживал, в общем. Поддерживало то, что в любую секунду мог уехать домой, в Дербент. Но я сказал себе: «Ты должен добиться того, чтобы твои родители могли приехать к тебе сюда без проблем».

Я много езжу по России и официально могу заявить – нет города лучше Казани. Я не говорю, что другие города плохие, я говорю, что Казань хорошая. Это мое мнение. Мой дом теперь в Казани, этот город много чего мне открыл. Научил, воспитал меня, сделал взрослым человеком.

В Татарстане есть все условия для жизни. Есть работа, только не ленись. Мужчина должен браться за любую работу. Есть только две профессии, которыми он не имеет права заниматься, – продавать наркотики и торговать своим телом, как определенные женщины. А в остальном – хоть уборщиком, хоть дворником. Они что, не люди, что ли? Просто на данном этапе жизни у них вот так сложилось.

Яцек Томашевски (справа) принял участие в программе «Татар-информа» «Традиции на тарелке» Фото: © «Татар-информ»

«В Татарстане мирная и спокойная жизнь. Для семьи это очень важно»

Яцек Томашевски, инженер-конструктор из Польши, приехал в Россию в 2018 году на чемпионат мира по футболу, затем завел семью в Казани и остался жить здесь:

– Татарстан я выбрал не сам, у меня появилась здесь семья. Но это был хороший выбор, в Казани мне очень нравится. Татарстан и Казань – это хорошее место для жизни, здесь спокойно и уютно, много развлечений, культурных и спортивных. С тех пор как я приехал, все стало еще лучше: строят детские площадки, обновляют дороги. Всегда есть куда сходить и все близко: озеро Кабан, набережная Казанки, улица Баумана, и все в одном месте, не нужна даже машина. Можно поехать на природу, на Камское море или берег Волги, в Раифу и на Голубые озера – много мест для отдыха.

В Татарстане много праздников, и все их отмечают: Сабантуй, День города, – и российские праздники, например 9 Мая. Можно ходить на разные развлечения и мероприятия почти каждый день и почти бесплатно. И здесь очень вкусная еда: чак-чак, губадия, эчпочмак, элеш – все очень вкусно.

Я долго здесь живу и ко всему привык, но до сих пор удивляет, когда два человека говорят на улице – один по-татарски, второй по-русски, и они друг друга понимают.

Сложно сказать, что мне здесь не нравится, – спустя восемь лет я уже чувствую, что это мой дом. Но на улице много машин, и все думают, что у каждого должна быть своя. В машинах сидят по одному, стоят в пробках, хотя здесь так красиво, везде можно ходить пешком или на велосипеде. Не понимаю, почему люди выбирают машину.

В польской диаспоре сейчас не больше 15 человек, а польские корни имеют только человек семь. Тех, кто приехал из Польши, только двое – я и еще одна девушка. Может быть, поляков больше, но есть много русских с польскими корнями, чьи предки приехали сто лет назад и поселились здесь. По части развития польской диаспоры – раньше были показы польского кино в кинотеатре «Мир». Сейчас этого нет, а жаль, потому что история и культура Польши и России имеют много связей.

В Татарстане мирная и спокойная жизнь, а для семьи это очень важно. У меня никогда не было неприятных ситуаций на улице, никогда ни с кем не ругался, и с соседями живем мирно и дружно, независимо от того, кто из какой страны: татары, русские, узбеки и таджики. У меня не было проблем из-за того, что я поляк, а наоборот, всем интересно, как я сюда приехал и как в Польше.

Приглашаю всех, кто ищет хорошее место для жизни, в Казань и Татарстан!