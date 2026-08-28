В парке «Елмай» в Казани пройдет семейный фестиваль «ТуганФест»

В казанском парке «Елмай» 29 августа состоится семейный фестиваль «ТуганФест» – праздник, вдохновленный миром национального героя Туган Батыра, сообщают организаторы.

Гости смогут создать собственный мультфильм, оживить рисунки с помощью искусственного интеллекта, поучаствовать в спортивных челленджах и сделать фото в тематических зонах.

Программа фестиваля начнется в 11:00.

В 11:30 – концерт с финалистами вокального конкурса «Балачак», в 12:00 – торжественное открытие. В 12:30 выступит Элвин Грэй, в 13:00 – спектакль «Туган Батыр», в 13:45 – автограф-встреча с чемпионами. В 17:00 – концерт от «Татар Радиосы», в 18:30 – «Туган парад», в 19:00 – конкурс костюмов и награждение, в 19:30 – флешмоб «Туган Батыр», в 19:40 – премьерный показ анимационного сериала «Легенды о Тугане».

Большой концерт начнется в 20:00, завершение фестиваля – в 22:00.