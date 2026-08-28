Татарстан продолжает восстановление объектов в Рубежном и Лисичанске

Фото: официальный канал Раиса РТ в МАКС

По поручению Раиса РТ Рустама Минниханова подшефные города ЛНР посетили Премьер-министр РТ Алексей Песошин, руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров и министр здравоохранения РТ Альмир Абашев. Делегацию сопровождал заместитель Премьер-министра РТ Ринат Садыков, курирующий восстановление Лисичанска и Рубежного.

Фото: официальный канал Раиса РТ в МАКС

В Рубежном делегация посетила Центральную районную больницу. По адресной заявке руководства учреждения Татарстан поставил медицинское оборудование и расходные материалы. Часть оборудования уже используется в операционных, кабинете УЗИ и терапевтических отделениях. Остальную технику готовят к передаче. В медучреждениях Рубежного и Лисичанска также работают специалисты из Татарстана.

Фото: официальный канал Раиса РТ в МАКС

На территории больничного городка продолжается восстановление станции скорой помощи. На объекте заменили кровлю, завершили демонтаж в гаражах. Сейчас прокладывают электрические кабели, сети водоснабжения и теплоснабжения, устанавливают тепловую камеру. После инженерных работ начнется внутренняя отделка.

Фото: официальный канал Раиса РТ в МАКС

В Лисичанске делегация посетила водонасосную станцию – подъем №1, где продолжается реконструкция. После завершения работ объект повысит надежность водоснабжения города. Также делегация встретилась с инженерами республики, участвующими в реконструкции блочно-модульной котельной. Еще одним объектом стал будущий Центр семьи. Здесь завершены демонтаж и кровельные работы, прокладываются инженерные сети, начались фасадные работы.

Фото: официальный канал Раиса РТ в МАКС

«Проводимые работы очень важны для жителей городов. Наша главная цель – создать комфортную среду для людей и помочь им вернуться к мирной жизни», – сказал на татарском языке Раис РТ Рустам Минниханов в своем официальном канале в МАКС.