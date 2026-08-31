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Общество 31 августа 2026 02:34

Рублевую бракованную монету продают за 6 млн рублей в Челнах

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В Набережных Челнах выставили на продажу монету номиналом 1 рубль за 6 млн рублей. Столь высокая цена обусловлена заводским браком изделия.

«Взаимосвязанный комбинированный брак. Множественные разрывы канта. На аверсе видны следы проката. Год выпуска непонятен», – говорится в объявлении.

Отметим, что нередко монеты с заводским браком ценятся у коллекционеров, поскольку считаются редкими. В отдельных случаях стоимость бракованного изделия может составлять несколько десятков миллионов.

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