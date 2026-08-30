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Общество 30 августа 2026 16:32

Школьник перевел родителям 4,6 млн рублей с мемом «67»

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Российский школьник совершил многомиллионный перевод родителям, сопроводив его популярным мемом «67», пишет РБК. Транш в 4,6 млн рублей стал самым крупным переводом от ребенка родителю за первое полугодие 2026 года, согласно исследованию Т-банка.

Ранее самый крупный перевод от родителя ребенку составлял 2,1 млн рублей за указанный период.

Мем «67» стал самым обсуждаемым интернет-феноменом в русскоязычном сегменте соцсетей с января по июль 2026 года. Фразу используют для ответа на любой вопрос без обязательного буквального смысла. Особую популярность выражение приобрело среди детей: при упоминании числа 67 на английском (six-seven) ученики кричат и танцуют.

#мемы #школьник
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