news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 30 августа 2026 11:12

Военнослужащие из Татарстана поздравили жителей республики с праздником

Читайте нас в
Телеграм

Военнослужащие из Татарстана поздравили жителей республики с Днем Республики Татарстан. Об этом Раис РТ Рустам Минниханов сообщил в своем канале в мессенджере «Макс».

«Ценно получать такие теплые поздравления с Днем Республики Татарстан от наших военнослужащих. Спасибо, бойцы! Ваша служба – пример преданности делу и любви к Родине!» – написал татарстанский лидер.

Минниханов также поблагодарил военнослужащих, подчеркнув, что защита Отечества – самый священный долг. Он отметил, что их служба является залогом мира и безопасности, и заверил бойцов, что народ Татарстана всегда рядом с ними.

Видео: max.ru/rustamminnikhanov

#военнослужащие #СВО #поздравление #день республики татарстан
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков

В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков

29 августа 2026

Армия России нанесла удар по складам с комплектующими для ракет и БПЛА ВСУ

29 августа 2026
Новости партнеров