Военнослужащие из Татарстана поздравили жителей республики с праздником

Военнослужащие из Татарстана поздравили жителей республики с Днем Республики Татарстан. Об этом Раис РТ Рустам Минниханов сообщил в своем канале в мессенджере «Макс».

«Ценно получать такие теплые поздравления с Днем Республики Татарстан от наших военнослужащих. Спасибо, бойцы! Ваша служба – пример преданности делу и любви к Родине!» – написал татарстанский лидер.

Минниханов также поблагодарил военнослужащих, подчеркнув, что защита Отечества – самый священный долг. Он отметил, что их служба является залогом мира и безопасности, и заверил бойцов, что народ Татарстана всегда рядом с ними.

Видео: max.ru/rustamminnikhanov