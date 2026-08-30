Коробченко принял участие в награждении на Первенстве России по гребле

Фото: пресс-служба министерства промышленности и торговли РТ

В Казани проходит Первенство России по гребле на байдарках и каноэ и Всероссийские соревнования.

В День республики гребцы боролись за медали на дистанции 200 метров. Отметим, что сам чемпионат стал самым крупным и массовым соревнованием по гребле на байдарках и каноэ в России. В нем участвует около 700 спортсменов.

В программе дня были финалы в нескольких дисциплинах: одиночки на 200 метров, двойки на 200 метров; четвёрки на 200 метров; эстафета одиночки на 200 метров.

В церемонии награждения принял участие заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, министр промышленности и торговли Республики Татарстан Олег Коробченко.

Он поблагодарил спортсменов за борьбу, самоотдачу и зрелищные заезды — ведь на соревнованиях собралось около 700–900 участников со всей России. А так же подчеркнул роль Татарстана в развитии этого вида спорта в стране.

Он отметил, что республика активно поддерживает греблю, создаёт условия для тренировок и проводит крупные старты.

Коробченко сказал, что одна из главных задач — популяризировать греблю среди детей и молодёжи, чтобы интерес к виду спорта сохранялся и развивался.