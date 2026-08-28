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Общество 28 августа 2026 11:52

В Менделеевском районе обсудили безопасность на выборах

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Руководитель исполкома Менделеевского района Роберт Искандаров провел совещание по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы РФ.

«В этом вопросе мелочей нет. Важны и пожарная безопасность, и охрана общественного порядка, и готовность участков и укрытий, работа средств связи, а также готовность людей к обеспечению безопасного процесса голосования», – подчеркнул Искандаров.

Он отметил, что формальный подход недопустим, и поручил тщательно подготовиться по всем пунктам.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы РФ 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Парламент будет сформирован по смешанной системе: из 450 мандатов одна половина (225 мест) распределится по федеральным партийным спискам, вторая – по одномандатным избирательным округам. К участию в избирательной кампании допущено 10 официально зарегистрированных политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Зеленые», Партия прямой демократии и «Родина».

#менделеевский район рт
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