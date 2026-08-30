Песков допустил обсуждение энергетики на встрече Путина и Си Цзиньпина

Сотрудничество России и Китая в энергетике постоянно обсуждается на переговорах двух стран, при этом каждая сторона отстаивает собственные интересы. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Так он ответил на вопрос, планируют ли Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудить проект газопровода «Сила Сибири – 2» во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Песков отметил, что энергетическое взаимодействие остается постоянной темой российско-китайских контактов и носит взаимовыгодный характер. При этом Россия продолжит отстаивать собственные интересы, как и китайская сторона.

По словам представителя Кремля, такой подход является нормальным для взаимодействия двух соседних государств, которые выступают привилегированными партнерами и союзниками.