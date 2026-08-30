С 1 сентября синтетические камни в России нельзя будет называть бриллиантами

В России с 1 сентября вступят в силу новые правила информирования покупателей ювелирных изделий. Согласно им, термин «бриллиант» можно будет использовать только в отношении камней природного происхождения, сообщает РИА Новости.

Изменения утверждены постановлением Правительства. Продавцы должны будут четко указывать неприродное происхождение камня и не смогут использовать для синтетических камней слово «бриллиант» и производные от него. Также запрещается указывать их качественно-цветовые характеристики и массу в каратах. Вес допускается обозначать только в граммах, а на ярлыках и бирках должна присутствовать маркировка «синтетический».

Кроме того, для изделий с такими камнями нельзя будет использовать формулировки, которые могут создать впечатление, что камень имеет природное происхождение. В частности, под запрет попадают слова «драгоценный», «настоящий», «подлинный», «естественный», «природный», «натуральный», «добытый», «минерал» и «экологичный».