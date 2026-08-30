В Казани проходят конно-спортивные скачки, приуроченные ко дню республики
Сегодня на казанском Ипподроме проходят конно-спортивные скачки, приуроченные ко дню Республики Татарстан.
Всего медали будут разыграны в нескольких дисциплинах.
Например, в категории на «Кубок Аргамака» победу на татарстанской лошади одердал Альберт Шайхутдинов.
- Это не дебютная скачка моего коня, он уже бегал раньше, но его просить надо. А когла просишь, то все получается.
- С характером?
- Нет, нормально. Есть у этой породы и еще хуже характером лошади.
- Чем отличается татарская порода ото всех остальных?
- У нас только недавно возобновилась селекция. Сейчас работаем в этом направлении. В дальнейшем мы увидим порезвее скачки от них, - сказал Шайхутдинов журналистам.
Добавим, турнир проходил на казанском ипподроме 29 и 30 августа.