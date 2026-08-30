Гатиятулин подвел итоги Кубка мэра: Билялов готов, Хейс скоро приедет

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«Ак Барс» завершил Кубок мэра Москвы на пятом месте, обыграв «Шанхай» со счетом 4:0. Главный тренер казанцев Анвар Гатиятулин оценил выступление команды на турнире, рассказал о состоянии травмированных игроков и поделился планами на старт сезона.

После победы над «Шанхаем» Гатиятулин прежде всего поздравил жителей Татарстана с Днем города Казани. Команда играла с азартом, несмотря на плотный график: «Был совсем небольшой промежуток времени между играми. Ребята – молодцы, хорошо подготовились».

Главный тренер остался доволен предсезонной подготовкой в целом: «То, что планировали, все выполнили, получили информацию. Кем-то довольны, от кого-то ожидали большего». В ближайшее время к команде присоединится Кевин Хейс — его будут пробовать в новых сочетаниях.

Гатиятулин успокоил болельщиков относительно состояния Тимура Билялова: вратарь в порядке. Тренер также подтвердил, что в новом сезоне планирует равномерно распределять игровое время между Биляловым и Арефьевым: «Если в прошлом сезоне он был бэкапом, то в этом мы будем поровну распределять время».

Однако есть и тревожная новость. Нападающий Даниил Четвериков, получивший удар в голову в матче с «Шанхаем», скорее всего, останется в Москве — у него подозрение на перелом челюсти. «Похоже, там перелом — он поехал в больницу. Будем с ним на связи», — сказал Гатиятулин.

Тренер также ответил на вопросы о будущем Дениса Комкова и Артура Бровкина. Комков восстанавливается после травмы, а Бровкин пока не может договориться с клубом о деталях контракта.

Особое внимание Гатиятулин уделил Григорию Денисенко, который оформил дубль в матче с «Шанхаем» и выходил на вбрасывания вместо Алексея Бывальцева. «Мы ищем сильные стороны игроков, развиваем их. У него был опыт игры на точке в Северной Америке. Гриша хорошо провел прошлый сезон. В новом, думаю, он будет прибавлять», — передает слова тренера корреспондент «ТИ-Спорта».

Отвечая на вопрос о замене Митчелла Миллера, который пропустит два стартовых матча из-за дисквалификации, Гатиятулин сказал: «Мы понимаем, что заменить его сложно, но нам надо найти такого игрока. Будем думать».

Казанцы стартуют в регулярном чемпионате 5 сентября домашним матчем против «Сибири».