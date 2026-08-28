Аллея бюстов выдающихся уроженцев открылась в Тюлячах

Фото: пресс-служба Государственного Совета РТ

Аллея бюстов известных государственных и общественных деятелей открылась в Центральном парке культуры и отдыха села Тюлячи. В торжественной церемонии принял участие исполняющий обязанности Председателя Государственного Совета Татарстана Марат Ахметов, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Ахметов находится в Тюлячинском районе с рабочей поездкой. В рамках визита он посещает социальные объекты и знакомится с реализацией государственных и республиканских программ в муниципалитете.

В парке установили четыре бюста в честь известных уроженцев района: председателя Президиума Центрального исполнительного комитета ТАССР в 1921–1924 годах Рауфа Сабирова, председателя Президиума ЦИК ТАССР в 1934–1937 годах Гумера Байчурина, председателя Президиума Верховного Совета ТАССР в 1951–1959 годах Саляха Низамова и заслуженного артиста ТАССР Тагира Якупова.

«Тюлячинцы с большой любовью относятся к своему району. Хотя он и небольшой, но дал республике трех известных руководителей. Да, судьба их не проста. Спасибо, что их помните. Пусть эта аллея будет расти. Достойные, уверен, есть и будут. Тюлячинцы – очень талантливый и трудолюбивый народ», – подчеркнул Марат Ахметов.

Кроме того, в Центральном парке Тюлячей открылся памп-трек. На новой площадке можно кататься на роликовых коньках, велосипедах и скейтбордах.

«Самое большое пожелание району – так держать! Тюлячинцы – очень цеустремленные люди, легкие на подъем. Район живет и ежедневно обновляется. Здесь динамично реагируют на все изменения, стараются быть лучшими», – отметил Ахметов в беседе с журналистами.