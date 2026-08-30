Инструктор центра «ВОИН» на Дне республики показал, как спасают жизни в зоне СВО

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Сегодня на праздновании Дня Республики Татарстан у "Чаши" открылась выставка центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «ВОИН».

«Мы учим людей от 14 до 35 лет работе с беспилотниками, оказанию первой помощи и тактической медицине. Рассказываем как устроены БПЛА, какие их виды бывают и где применяются», – рассказал инструктор центра «ВОИН» Сергей Королев.

Он отметил, что в зоне СВО более половины смертей случаются из-за кровотечения.

«Поэтому наша задача научить его останавливать, и не важно, это самопомощь или спасение товарища. У нас есть манекен, жгуты и другое медоборудование, мы рассказываем как оно правильно применяется и в каких случаях. После того, как кровь остановится, необходимо поддерживать дыхание нашего товарища, для этого тоже есть специальные трубки», – отметил Сергей Королев.

Эксперт также показал как работает окклюзивный пластырь. Его используют при ранении грудной клетки, чтобы воздух не попадал в превральную полость.

Напомним, медики в Татарстане могут заключить спецконтракт сроком на один год. Кандидату необходимо профильное образование – высшее, либо средне-специальное. Также необходима годность к военной службе по состоянию здоровью и по возрасту. Мужчины годны к службе в возрасте от 18 до 65 лет, женщины – до 45 лет.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане идет активный набор на службу по контракту в 50-ю отдельную бригаду Войск беспилотных систем «Варяг», в составе которой работает подразделение «Сталинские соколы».

Денежное довольствие военнослужащего в «Сталинских соколах», помимо единовременной выплаты, от 600 тысяч рублей в месяц. Обучение в Войсках беспилотных систем занимает два месяца, еще на месяц военнослужащему полагается отпуск. Суммарно из 12 месяцев спецконтракта служить он будет только девять.

За первый год службы техник в «Варяге» и «Сталинских соколах», соответственно, получит порядка 10 миллионов рублей. Месячное довольствие техника составляет 600 тысяч рублей, инженера – 650 тысяч рублей, пилота – 750 тысяч рублей, штурмана – 900 тысяч рублей, а командира расчета – один миллион рублей.

Узнать больше о подписании контракта с Министерством обороны РФ в Республике Татарстан можно по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117. О службе в бригаде «Варяг» и «Сталинских соколах» можно узнать по номеру 8 917 887 53 30.