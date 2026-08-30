Новые правила пассажирских перевозок вступят в силу с 1 сентября

С 1 сентября 2026 года в России вступают в силу новые правила пассажирских перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом. Перевозчики смогут использовать оплату и посадку через NFC, а также оформлять билеты через государственную единую биометрическую систему. Закрепляется возможность подтверждения льгот на проезд через мессенджер МАКС, сообщается в приказе Минтранса РФ.

Согласно документу, в билетах перевозчики обязаны указывать уровень комфортности, если на маршруте применяются разные тарифы, включая наличие кондиционера, туалета, аудио- и видеоаппаратуры и багажных полок. Эта информация должна быть доступна до покупки – в мобильном приложении, на сайте или в местах продажи. В транспорте перевозчик обязан размещать данные водителя и контактный телефон.

Также, уточнены нормы пользования залами ожидания и бесплатными туалетами: пассажиры смогут пользоваться ими бесплатно за час до отправления и после прибытия.

Документ будет действовать до 1 сентября 2032 года. Правила коснутся регулярных перевозок автобусами, трамваями и троллейбусами, а также перевозок по заказу и легковым такси.