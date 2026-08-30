В ОП РФ предложили ввести федеральную выплату учителям ко Дню знаний

Единовременная федеральная выплата для учителей и воспитателей к 1 сентября должна быть введена в России, заявил ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

По его мнению, федеральная выплата должна быть единой, не менее 20 тыс. рублей, а размер региональных выплат может зависеть от бюджета субъекта.

Гриб также предложил ввести специальные награды для учителей за стаж работы – региональные медали за 25 и 50 лет безупречной работы в школе с соответствующими выплатами. Это, по его словам, повысит престиж профессии и станет знаком уважения к труду педагога.

Член комиссии ОП РФ по общественному контролю Евгений Машаров напомнил, что в июле президент подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей. Среди них – присвоение звания «Ветеран труда» после 25 лет стажа, наставничество для начинающих учителей, бесплатное пользование электронными образовательными ресурсами, бесплатная юридическая помощь и бесплатное посещение музеев не реже раза в месяц.

Также вводится защита от угроз жизни и здоровью в связи с педагогической деятельностью. В шестимесячный срок правительство должно разработать единый образец удостоверения учителя, усовершенствовать требования по рабочему времени и нагрузке. Субъектам РФ рекомендовано приоритетно принимать детей учителей в детские сады. Указ направлен на повышение престижа профессии и признание особого статуса учителя, подчеркнул Машаров.