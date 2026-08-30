В Татарстане определили лучшего в дисциплине конкур на Дне республики

Фото: федерация конного спорта России

Сегодня в Казани прошли конно-спортивные скачки. Разыгрывались медали в рамках Спартакиады народов России и международного турнира. В том числе, спортсмены выявляли лучшего в дисциплине «конкур». Призовой фонд соревнований составил более 21 миллиона рублей.



В категории «110 сантиметров с перепрыжкой сразу» лучшей стала Амелия Шайдуллина - она показала 32,49 секунды. И не совершила ни одной ошибки.

В категории «130 сантиметров с перепрыжкой сразу» лучшее время Олеся Танышева - 39,60 секунды. И также не совершила ни одной ошибки.

Фото: Пресс-служба Минспорт РТ

А вот в номинации 140 сантиметров «Speed and music» победу праздновал представитель Узбекистана Хуршидбек Алимджанов - 57,54 секунды.

В категории «155 сантиметров - в два гита» лучшей стала Олеся Танышева. При этом, она показала 55,58 секунды и допустила 4 ошибки.

По итогам двух маршрутов лучший результат в абсолютном первенстве показали Ирина Федотова на Ноу Лимит. Серебро заработали Анастасия Щербакова на Фаворитс Бэк Ноергаард. Бронза у Владимира Белецкого на Пико.

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В рамках Спартакиады командный зачет выиграли Ирина Федотова на Ноу Лимит, Анастасия Щербакова на Фаворитс Бэк Ноергаарде и Дарья Самохина на Часе Пик. Второе место заняла команда Московской области в составе Марата Хисамутдинова на Мистере Фуксе и Алены Велькиной на Баладинэ Де Шаню.

Турнир прошел в Казани с 29 по 30 августа.