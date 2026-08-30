Терехов — о победе над «Шанхаем»: «Реализация была хорошая, Арефьев отстоял»

Фото: ak-bars.ru

Защитник «Ак Барса» Степан Терехов подвел итоги матча с «Шанхайскими Драконами» (4:0) в рамках Кубка мэра Москвы.

— Хорошая реализация. Можно сказать, что все созданные моменты завершились голами. И Макс Арефьев здорово отстоял «на ноль», — сказал Терехов.

Он также подвел итоги предсезонного турнира:

— Сложно сделать выводы, все игры провели в разных сочетаниях. Выиграли два матча из трех, можно занести этот турнир себе в актив.

На вопрос о восстановлении после вчерашней игры защитник ответил:

— Нет, не успели. Лично я поздно уснул, поэтому мне было непросто.

Терехов рассказал и о подготовке к регулярному чемпионату:

— Сейчас два выходных дня, отдохнем, затем приступим к подготовке.

По его словам, он готов на сто процентов:

— Если брать мои ощущения, то готов на сто процентов. Думаю, что каждый в нашей команде готов на этом уровне.

Отдельно Терехов высказался о молодых защитниках — Александре Иванове и Игоре Бардине:

— У нас хорошие ребята. Если говорить о защитниках, то Александр Иванов и Игорь Бардин — хорошие защитники. Для них важно воспользоваться своим шансом и доказать, что они достойны играть, — передает слова игрока корреспондент «ТИ-Спорта».