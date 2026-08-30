Концерт победителей фестиваля «Наше время» прошёл сегодня в Казани

Концерт победителей и лауреатов фестиваля творчества «Наше время» прошел сегодня в Казани, в рамках празднования Дня города и Татарстана. С поздравлениями к артистам и жителям Казани выступил министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.

По словам главы Минпромторга РТ, экономическая мощь республики базируется не только на производственных показателях, но и на людях. Он также подчеркнул, что за сухими цифрами промышленного производства стоят конкретные жители республики.

«И это не предприятия делают, а наши люди. Люди, которые готовы побеждать не только в промышленности, но и здесь, на сцене», – добавил глава ведомства.

Министр провел параллель между силой татарстанской индустрии и уникальностью культурных традиций. По его мнению, именно эти факторы вместе делают республику и всю страну сильнее.

«Я думаю, наверное, эти параллели где-то вместе соединяются и делают нашу республику и всю страну в целом сильнейшей», – сказал он.

Министр отметил, что участие в праздничном концерте приняли более 200 сотрудников ведущих производств Татарстана. Коробченко лично поблагодарил их за самоотдачу, отметив готовность коллективов демонстрировать свои таланты вне заводских цехов.

«Они сегодня пришли показать все, что умеют, как они умеют побеждать на сцене и в труде. Дорогие друзья, спасибо вам большое, что приехали сегодня, в воскресный день, к нам в столицу», – заключил министр.