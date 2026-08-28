Фитнес-тренер Литовченко объяснил, какие упражнения делать для осанки спины

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Для поддержания правильной осанки любую тренировку рекомендуется начинать с разогрева мышц. В разминку стоит включить упражнения с наклонами в разные стороны, а также потягивания. Об этом в беседе с «Татар-информом» рассказал фитнес-тренер Сергей Литовченко.

По словам специалиста, особенно высок риск травмировать спину при работе с тяжелыми снарядами. Поэтому нагрузку следует увеличивать постепенно, начиная с небольшого веса.

«Чаще всего люди наносят вред спине во время тренировки, когда занимаются с большими весами. Чтобы не повредить спину, нужно начинать с маленьких весов, причем увеличивать вес надо постепенно. Тренироваться с большими весами можно только в том случае, если человек вышел на уровень профессионала», – сказал он.

Если во время занятий все же возникла травма спины, тренер посоветовал обратить внимание на упражнение «лодочка». Оно направлено на укрепление мышц спины и выполняется в положении лежа на животе.

«Для выполнения данного упражнения человеку надо лечь на живот, вытянув вперед руки, а ноги – назад. Далее ему необходимо одновременно поднимать вверх обе ноги. Достаточно сделать 3 подхода по 10-15 повторений. Причем для укрепления мышц спины в конце третьего подхода на последнем повторении человек должен задержать ноги в поднятом состоянии и продержаться в таком положении как можно дольше», – добавил тренер.

При более выраженном искривлении позвоночника, когда хирургическое лечение не требуется, специалист рекомендует использовать простое упражнение с обычной палкой. Для него подойдет, например, черенок от швабры.

«Берем палку от швабры или любую другую палку, просовываем ее сзади спины между локтей и прижимаем к спине на одну минуту. Если выполнять данное упражнение через день, то ваша спина будет ровной», – резюмировал Литовченко.