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Общество 30 августа 2026 22:52

Эксперт предупредил о новой схеме мошенничества в домовых чатах

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Мошенники стали использовать домовые чаты для обмана собственников жилья, предлагая им передать показания счетчиков от имени управляющих компаний. Об этом агентству «Прайм» рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По его словам, злоумышленники распространяют в чатах аудиосообщения, которые якобы поступают от управляющей компании. В них говорится о техническом сбое и необходимости срочно передать показания приборов учета воды или электроэнергии. После этого мошенники отправляют контакт «диспетчера» либо ссылку на поддельный аккаунт организации.

Использование голоса и имитация сообщения от реального жильца, по словам эксперта, создают ощущение достоверности и повышают доверие к такой информации.

«Особенно уязвимыми перед такой подачей оказываются пожилые люди, которые привыкли доверять устной речи и боятся получить завышенные начисления за коммунальные услуги», – подчеркивает Бондарь.

После перехода по полученной ссылке или звонка мошенники представляются сотрудниками ЖКХ и пытаются получить у граждан коды из СМС, персональные данные или реквизиты банковских карт. Для этого они могут ссылаться на необходимость оформить перерасчет.

Эксперт напомнил, что порядок передачи показаний приборов учета должен быть установлен договором управления домом. Как правило, для этого используются личный кабинет или мобильное приложение. Неожиданные просьбы воспользоваться сторонними контактами или ссылками должны вызвать подозрение.

#интернет-мошенничество #телефонное мошенничество #мошенники
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