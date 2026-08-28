В Татарстане на месяц закроют движение по участку дороги Бугульма – Азнакаево

В Татарстане 31 августа временно закроется для движения транспорта участок автодороги Бугульма – Азнакаево. Ограничение будет действовать до 30 сентября, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Ограничение связано с проведением капитального ремонта участка автомобильной дороги с 40,8 по 41,4 км в Азнакаевском районе РТ», – отметили в министерстве.

Для удобства автомобилистов организованы альтернативные маршруты. В частности, для объезда можно использовать автодорогу «Объездная города Азнакаево», а также участки дорожно–уличной сети Азнакаево.