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Общество 28 августа 2026 14:43

Казань посетят федеральные эксперты для оценки семейной инфраструктуры

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Казань 29–30 августа станет площадкой для работы федеральных экспертов, которые оценят городскую инфраструктуру в рамках конкурса «Семейная столица России». Столица Татарстана вошла в число десяти городов-финалистов, сообщили организаторы.

Конкурс направлен на выявление и тиражирование лучших муниципальных практик поддержки семей, создания комфортной семейно-ориентированной инфраструктуры и повышения качества жизни семей с детьми.

Согласно полученной информации, в ходе визита эксперты посетят аэропорт, железнодорожный и автовокзалы, перинатальный центр, городские больницы, центры кризисной беременности, «Центр семьи "Казан"», инклюзивный центр «Тылсым», школы, детские сады, МФЦ, парк «Елмай» и другие общественные пространства. Они оценят навигацию, доступность, комфорт для семей с детьми, удобство получения госуслуг и приспособленность территорий для семейного отдыха.

Конкурс проводится по инициативе комиссии Госсовета РФ по направлению «Семья» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Минтруда РФ в рамках нацпроекта «Семья». Всего подано 60 заявок из городов с населением более 100 тысяч человек. Финалистами, помимо Казани, стали Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пенза, Рязань, Саранск, Тула, Ханты-Мансийск и Южно-Сахалинск.

Итоги конкурса подведут в октябре 2026 года. Определят абсолютного победителя и лауреатов в пяти номинациях: «Город будущих поколений», «Город для большой семьи», «Флагман многодетности», «Город счастливого родительства» и «Город семейной стабильности».

#Казань #госсовет рф #минтруд рф
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