Сотрудники приемной бизнес-омбудсмена РТ встретились с предпринимателями Бавлов

Сотрудники Общественной приемной уполномоченного при Раисе Татарстана по защите прав предпринимателей Фарида Абдулганиева провели встречи с представителями бизнеса Бавлинского района. Визит состоялся в рамках работы по снижению административной нагрузки на предпринимателей, сообщает пресс-служба Уполномоченного при Раисе РТ по защите прав предпринимателей.

Вместе с министром сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Маратом Зяббаровым представители бизнес-омбудсмена посетили Бавлинский мукомольный комбинат и встретились с его руководителем Радмиром Минигалиным. Он рассказал о деятельности предприятия и планах по запуску новой линии расфасовки продукции.

Также представители Общественной приемной ознакомились с производством термопанелей из пенопласта, которое ведет индивидуальный предприниматель Ольга Головатко. Сейчас сырье предприятие закупает в Уфе, что увеличивает себестоимость продукции.

Для снижения затрат предпринимателю необходимо построить собственный цех по производству пенопласта. По ее словам, реализация проекта позволит сократить расходы на сырье и снизить стоимость готовой продукции. Для строительства цеха бизнесу требуется поддержка.

Еще одним вопросом стало регулирование предприятий общественного питания. На встрече с индивидуальным предпринимателем Фарухжаном Карабаевым прозвучало предложение пересмотреть санитарные требования для малого бизнеса в этой сфере, сделав их более гибкими и соответствующими масштабам предприятий.

«Мы сопровождаем предпринимателей на всех этапах – от консультаций до защиты их прав в спорах с контролирующими органами. В ходе посещения Бавлинского района мы посетили ряд предприятий и из первых рук услышали вопросы, с которыми сталкиваются местные предприниматели. Часть вопросов мы решим на муниципальном уровне, часть – через республиканские структуры. Наша задача – чтобы предприниматель не оставался один на один с проблемой», – отметил руководитель Общественной приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей Евгений Безроднов.