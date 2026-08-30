Минтранс России планирует узаконить овербукинг на авиарейсах до конца года

Минтранс России планирует в сентябре начать обсуждение легализации овербукинга на авиарейсах и рассчитывает завершить эту работу до конца года. Об этом журналистам сообщил глава ведомства Андрей Никитин, передает РИА Новости.

Ранее министр рассказал, что Минтранс готовится законодательно урегулировать овербукинг. При разработке новых правил ведомство намерено исходить из необходимости защитить права пассажиров и установить прозрачные условия для авиационной отрасли.

В частности, пассажирам, которые не смогут попасть на рейс из-за овербукинга, предлагается предоставить широкий выбор компенсаций. При этом использовать такую практику планируют разрешить только на направлениях с большим количеством регулярных авиарейсов.

Никитин уточнил, что обсуждение начнется в сентябре. В нем примут участие авиакомпании и сообщества, занимающиеся защитой прав потребителей. Завершить работу над вопросом Минтранс рассчитывает до конца 2026 года.