Россиянка выиграла заплыв через Дарданеллы, преодолев 5 км менее чем за час

Фото: социальные сети Марины Коротковой

Россиянка Марина Короткова заняла первое место в своей возрастной категории на межконтинентальном заплыве через пролив Дарданеллы в Турции. Спортсменка преодолела дистанцию за 56 минут 54 секунды, победив в категории женщин 65–69 лет. Она участвовала в заплыве впервые, в июне проплыла 150 км по Дону, сообщает РИА Новости.

Еще одна россиянка Екатерина Барбашина заняла третье место в категории 35–39 лет. Всего в заплыве участвовали более 1,5 тыс. пловцов, включая 50 россиян – почти втрое больше, чем в прошлом году. Дистанция составляет около 5 км, но из-за сильного течения фактически пловцам нужно было преодолеть 3–3,5 км. Плыть по прямой – ошибка, отмечают опытные участники.

Мерам безопасности уделили особое внимание после гибели российского пловца Николая Свечникова на заплыве через Босфор в 2025 году. С проливом связан древнегреческий миф о Леандре, который каждую ночь переплывал его ради встреч с возлюбленной жрицей Герой.