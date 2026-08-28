В Казани пройдет юбилейный книжный фестиваль «Тау Фест»

В парке «Елмай» 29 и 30 августа состоится V семейный книжный фестиваль «Тау Фест». Мероприятие объединит известных писателей, издателей, художников и любителей книг, сообщают организаторы.

Гостей ждут встречи с Дарьей Донцовой, Ниной Дашевской, Алексом Хиллом и другими популярными авторами, лекции, книжная ярмарка, детская программа, мастер-классы для всей семьи, концерты и другие активности.

Фестиваль организован Благотворительным фондом развития культуры «Счастливые истории» с использованием гранта ООГО «Российский фонд культуры» в рамках нацпроекта «Семья».