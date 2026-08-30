«Учим тактической медицине»: у «Чаши» работает выставка центра «Патриот»

Выставка центра «Патриот»

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Сегодня на праздновании Дня Республики Татарстан у Центра семьи «Казан» открылась выставка Республиканского центра спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи «Патриот», на базе которого работает учебно-методический центр «Авангард».

«Сегодня мы показываем и рассказываем о нескольких точках: первая – про тактическую медицину, вторая – симулятор управления БПЛА, а третья – сборка и разборка автомата. У нас также есть бронежилет, каска и автомат, каждый желающий может померить и сфотографироваться», – рассказал начальник отдела учебного центра «Авангард» Армен Асланян.

Особое внимание к себе привлек реалистичный манекен для отработки навыков тактической медицины.

«На нем можно показать как помогают при различных видах ранений, например, конечностей, живота и головы. Обучаем этим навыкам всех желающих, наши инструкторы ответят на любые вопросы и все покажут», – добавил он.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Напомним, медики в Татарстане могут заключить спецконтракт сроком на один год. Кандидату необходимо профильное образование – высшее, либо средне-специальное. Также необходима годность к военной службе по состоянию здоровью и по возрасту. Мужчины годны к службе в возрасте от 18 до 65 лет, женщины – до 45 лет.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане идет активный набор на службу по контракту в 50-ю отдельную бригаду Войск беспилотных систем «Варяг», в составе которой работает подразделение «Сталинские соколы».

Денежное довольствие военнослужащего в «Сталинских соколах», помимо единовременной выплаты, от 600 тысяч рублей в месяц. Обучение в Войсках беспилотных систем занимает два месяца, еще на месяц военнослужащему полагается отпуск. Суммарно из 12 месяцев спецконтракта служить он будет только девять.

За первый год службы техник в «Варяге» и «Сталинских соколах», соответственно, получит порядка 10 миллионов рублей. Месячное довольствие техника составляет 600 тысяч рублей, инженера – 650 тысяч рублей, пилота – 750 тысяч рублей, штурмана – 900 тысяч рублей, а командира расчета – один миллион рублей.

Узнать больше о подписании контракта с Министерством обороны РФ в Республике Татарстан можно по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117. О службе в бригаде «Варяг» и «Сталинских соколах» можно узнать по номеру 8 917 887 53 30.