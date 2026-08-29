«Быть мотивированными»: Минниханов и Фальков на Казанском молодежном саммите

Раис Татарстана Рустам Минниханов и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков стали сегодня участниками Казанского глобального молодежного саммита. Сначала они встретились с профильными министрами из разных стран, а затем и с самими молодыми лидерами. Подробнее – в репортаже «Татар-информа».





«Образование определяет устойчивость отдельной личности и общества в целом»

V Казанский глобальный молодежный саммит посвящен современным вызовам в образовании. Поэтому приезд на мероприятие министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова выглядит особенно важным.

Сегодня вместе с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, министрами образования и представителями вузов разных стран он поучаствовал в круглом столе «Образование в эпоху глобальных изменений: кадры для устойчивого развития», где были обозначены главные тренды и задачи современного обучения.

«В эпоху стремительных изменений именно образование определяет устойчивость как отдельно взятой личности, так и общества в целом. Наша общая задача – создать систему, которая позволит каждому юноше и девушке найти свое место и в профессии, и в процессе личностного становления, где опора на традиционные ценности гармонично сочетается с широкими возможностями для построения карьеры», – подчеркнул Минниханов.

Рустам Минниханов: «Наша общая задача – создать систему, которая позволит каждому юноше и девушке найти свое место и в профессии, и в процессе личностного становления»

В рамках деловой программы саммита с вами были обсуждены крайне важные вопросы: приобщение молодежи к науке и технологиям, роль стартапов и искусственного интеллекта в системе образования, концепция непрерывного обучения, добавил Раис Татарстана.

«Уверен, наши дискуссии прошли максимально продуктивно и будут способствовать успешной реализации совместных проектов и идей, которые были заложены на полях Казанского молодежного саммита», – заключил Рустам Минниханов и передал слово главе Минобрнауки РФ.

В вузах России обучаются более 260 тысяч студентов из стран ОИС

Одной из главных тем саммита стала возможность обучения студентов в разных странах. Конечно, учитывая, что мероприятие проходит в Казани, культурной столице исламского мира этого года, особое внимание в выступлении Валерия Фалькова было уделено именно этому направлению.

«Численность граждан стран Организации исламского сотрудничества в российских университетах превышает 260 тысяч человек, что составляет 63% от общего контингента иностранных студентов России. Мы ждем, любим и ценим студентов из других государств», – заявил он.

Валерий Фальков: «У студентов все впереди, главное – быть мотивированными к получению знаний»

Фальков назвал Татарстан одним из лидеров по количеству иностранных студентов. Особенно он выделил Казанский федеральный университет и порекомендовал всем участникам саммита посетить его.

Казанский молодежный саммит наполнят практическими мастер-классами

После круглого стола Минниханов и Фальков отправились на встречу с молодежью, а именно с участниками международного лагеря «Аркадаш» и программы Innoverse 50+. Это ребята, которые прошли большой конкурсный отбор для участия в Казанском молодежном саммите.

По поводу развития этой площадки и был вопрос Фалькову от представительницы Эфиопии.

«Мы понимаем, что важным является не только проведение таких мероприятий. В этом году у нас была встреча с ректорами, сейчас мы встречаемся с министрами образования и представителями университетов. Но, конечно, должно быть больше практических мастер-классов, знакомств с уникальными научными достижениями», – рассказал министр о планах развития площадки в Казани.

Он заверил, что в 2027 году саммит будет еще более интересным.

О роли искусственного интеллекта в образовании

Одним из главных вызовов для современного образования остается применение искусственного интеллекта.

«Надо найти механизмы встраивания искусственного интеллекта так, чтобы он помогал нам постоянно быть в форме, получать качественное образование, а не наоборот – делал возможным более расслабленное обучение и, следовательно, недобросовестные практики. Когда искусственный интеллект выступает достойным партнером – это одна история. Когда его используют для того, чтобы самостоятельно не делать домашнее задание, – совсем другая», – ответил на вопрос об ИИ Валерий Фальков.

По его словам, встраивание ИИ вообще главный вызов современного образования. Фальков признался, что и сам использует ИИ в работе, но только для аналитики больших данных.

Количество грантов для обучения иностранных студентов будет увеличено до 5 тысяч

Сразу несколько вопросов касалось программ обучения иностранных студентов в России.

«Таких программ у нас несколько. И количество мест по основной государственной программе грантов для иностранных студентов будет увеличено в ближайшие годы. В прошлом году было 2 тысячи таких грантов, в этом уже на тысячу больше, а в конечном итоге доведем их количество до 5 тысяч», – рассказал Фальков.

Подобные программы остаются доступными для студентов всего мира, в том числе из Африки, подчеркнул он, отвечая участнице саммита из Сенегала.

Еще одна возможность получить образование в российских вузах – это открытие их филиалов в разных странах. В качестве примера Фальков упомянул филиал КФУ в Египте, где уже обучается множество студентов.

«Студенты по определению бедные, но при этом и богатые»

Министр рассказал о конкретных возможностях, которые есть у иностранных граждан для обучения в России.

«Ежегодно выделяется 50 тысяч бюджетных мест по квоте Правительства РФ специально для того, чтобы дать возможность наиболее способным, подготовленным и талантливым студентам получить качественное образование», – отметил он.

Для каждой страны выделяются бюджетные места с учетом ее запросов. Главное – не откуда студент приехал, а чтобы он был мотивирован получать образование, потому что это «открывает совершенно другие возможности в жизни», добавил Фальков.

С прошлого года в России действует специальная программа грантов, которая покрывает оплату стоимости обучения, проезд до места учебы и обратно, проживание в общежитии и стипендию.

«Студенты по определению бедные, но при этом и богатые. Они еще молоды, у них все впереди, главное – быть мотивированными к получению знаний. Мы всегда делаем все возможное для этого», – заключил глава федерального Минобрнауки.

Фотографии: пресс-служба Раиса Татарстана