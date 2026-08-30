«Ак Барс» объявил состав на матч с «Шанхаем»: Арефьев в воротах

Фото: ak-bars.ru

В 12:00 по московскому времени казанский «Ак Барс» проведет заключительный матч Кубка мэра Москвы против «Шанхай Дрэгонс». Команды поспорят за 5-е место на турнире.

Встреча приобретает особый подтекст: это первый матч против «Ак Барса» для Дмитрия Яшкина, Амира Мифтахова и Николаса Петана, которые ныне защищают цвета «Драконов».

Место в воротах с первых минут займет Максим Арефьев. Напомним, Тимур Билялов получил повреждение руки на вчерашней игре с «Спартаком»(1:2).

Игру пропускают Артем Галимов, Никита Лямкин и Кирилл Семенов. В первом звене выйдут Григорий Денисенко, Алексей Бывальцев и Семен Терехов; защитные порядки составят Александр Иванов и Митчелл Миллер.

Полный состав: