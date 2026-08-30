Россияне смогут оформлять разрешение на охоту по биометрии

Получать разрешения на охоту с использованием биометрии россияне смогут до конца 2026 года. Соответствующий сервис Минцифры планирует запустить до 30 ноября, следует из ведомственной программы, с которой ознакомилось РИА Новости.

В документе предусмотрена возможность онлайн-оформления охотничьих документов, в том числе с применением биометрии.

«Получение охотбилетов (в том числе по биометрии) и выписки из реестра в режиме онлайн, выдача разрешений на добычу и разрешений на содержание и разведение в полувольных условиях», – говорится в программе.

Ожидается, что новый сервис будет рассчитан примерно на 4 млн граждан. На его создание предусмотрен 1 млн рублей.

При этом электронный охотничий билет уже можно оформить через «Госуслуги». После подачи заявления уведомление о его готовности поступает в личный кабинет в течение пяти рабочих дней либо отображается в разделе «Документы» мобильного приложения.