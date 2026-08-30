Каждый третий работающий родитель возьмет выходной или отгул 1 сентября

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Каждый третий работающий родитель школьника планирует взять выходной, отгул или отпуск 1 сентября. При этом посетить торжественные мероприятия в первый учебный день собирается 61% родителей. Об этом свидетельствуют результаты исследования SuperJob для РИА Новости.

Опрос 1,6 тыс. респондентов показал, что выходной, отгул или отпуск на 1 сентября запланировали 33% работающих родителей школьников. Среди матерей такой вариант выбрали 36%, среди отцов – 31%.

Еще 28% родителей рассчитывают отпроситься с работы на половину дня. Таким образом, в общей сложности посетить торжественную часть 1 сентября намерен 61% работающих родителей школьников.

Официальный выходной в День знаний сотрудникам, у которых есть дети школьного возраста, предоставляют 15% компаний. Еще в 19% организаций работников готовы отпустить по устной договоренности.

Большинство работодателей – 52% – не предусматривают для сотрудников никаких послаблений в связи с 1 сентября.

Подарки детям работников к началу учебного года также остаются редкой практикой. Всем школьникам их вручают в 3% компаний, а исключительно первоклассникам – в 12% организаций.