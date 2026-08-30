Российские пятиборцы выиграли командный чемпионат мира в Китае

Фото: www.pentathlon-russia.ru

Российские спортсмены стали победителями командного первенства на чемпионате мира по современному пятиборью в Гуйяне. В составе команды выступали Егор Громадский, Петр Борщев и Андрей Бобров. Громадский также завоевал серебро в личном зачете.

Чемпионат мира завершится 30 августа. Российские пятиборцы участвуют в турнире впервые с 2019 года. В июле Международный союз современного пятиборья отменил все ограничения в отношении российских атлетов.