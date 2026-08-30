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На главную ТИ-Спорт 30 августа 2026 11:30

Российские пятиборцы выиграли командный чемпионат мира в Китае

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Российские пятиборцы выиграли командный чемпионат мира в Китае
Фото: www.pentathlon-russia.ru

Российские спортсмены стали победителями командного первенства на чемпионате мира по современному пятиборью в Гуйяне. В составе команды выступали Егор Громадский, Петр Борщев и Андрей Бобров. Громадский также завоевал серебро в личном зачете.

Чемпионат мира завершится 30 августа. Российские пятиборцы участвуют в турнире впервые с 2019 года. В июле Международный союз современного пятиборья отменил все ограничения в отношении российских атлетов.

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