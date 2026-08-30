В России предложили создать ассоциацию уличной культуры и спорта

Глава Российской федерации паркура Игорь Горовцов предложил создать ассоциацию уличной культуры и спорта, которая объединит все направления данного движения. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил продумать бенефиты данного объединения.

«Существует такая проблематика, что определенные сообщества кто-то поддерживает, а есть ребята, которые сами мастерят площадки, сами проводят соревнования. Сообщество немножечко разрознено. В связи с этим мы бы хотели предложить создать ассоциацию по развитию уличных культур и спорта. Чтобы вы, Дмитрий Николаевич, дали поручение Росмолодежи, Министерству спорта и всем заинтересованным лицам, чтобы они проработали этот момент, нашли финансирование и как-то поддержали эту идею», – сказал Горовцов на встрече вице-премьера Дмитрия Чернышенко с представителями уличного спортивного движения.

Данная ассоциация может объединить все уличные виды спорта и соотвествующие организации.

«Безусловно, нужно чтобы Росмолодежь совместно с Министерством спорта проработали создание такой ассоциации. Нужно продумать все бенефиты от этого объединения, будем вам признательны за эту работу. А мы сопроводим, поможем», – ответил Чернышенко.