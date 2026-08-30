«Ак Барс» всухую обыграл «Шанхай Дрэгонс» и занял пятое место на Кубке мэра

Фото: Ирина Донова / "Татар-информ"

В заключительный день предсезонного турнира в московском «Мегаспорте» казанский «Ак Барс» под руководством Анвара Гатиятулина уверенно переиграл «Шанхай Дрэгонс» со счетом 4:0.

Эта победа позволила команде занять итоговое 5-е место в рамках турнира Кубка мэра Москвы, оставив китайский клуб на 6-й позиции.

Счет открыл Дмитрий Кателевский при участии Никиты Евсеева и Григория Денисенко. Во втором отрезке игры Денисенко оформил дубль — в первой шайбе ему помогали Альберт Яруллин и Степан Терехов, а вторую он забросил в меньшинстве с передачи Алексея Бывальцева.

В концовке встречи «Шанхай» снял вратаря в надежде отыграться, и этим воспользовался «Ак Барс» — Алексей Бывальцев поразил пустые ворота, забросив четвертую шайбу своей команды.

Это первый матч против «Ак Барса» для Дмитрия Яшкина, Амира Мифтахова и Николаса Петана, которые ныне защищают цвета «Драконов».

Для «Ак Барса» это был заключительный матч подготовки перед стартом регулярного чемпионата.

Первый матч КХЛ казанцы проведут 5 сентября на домашней арене в Казани, начало встречи с новосибирской «Сибирью» запланировано на 17:00 по московскому времени.