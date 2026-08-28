В Бугульме проводили контрактников, один из них будет защищать объекты от БПЛА

В Бугульме состоялась торжественная отправка троих местных жителей, заключивших контракт с Министерством обороны России. Один из военнослужащих после подготовки войдет в состав мобильной огневой группы и будет выполнять задачи по защите особо значимых объектов от беспилотных летательных аппаратов.

Утром во дворе Бугульминского военного комиссариата собрались представители разных поколений и общественных организаций, чтобы проводить мужчин на службу. Двое контрактников сначала отправятся в Казань, а затем в Ростовскую область, где получат дальнейшее распределение.

Третий военнослужащий пройдет подготовку по специальности механика-водителя боевой машины пехоты. После обучения он будет нести службу в Нижнекамске в составе мобильной огневой группы. Ее задача – охрана особо значимых объектов от угроз со стороны беспилотников.

Проводить контрактников пришли священнослужитель Казанского собора Бугульмы протоиерей Павел Звегинцев, имам-хатыб Центральной мечети Баязит хазрат Раупов, юнармейцы, руководитель кадетской школы-интерната имени Героя Советского Союза Г. Гафиатуллина Александр Крайнов, ветеран-пограничник, участник специальной военной операции Салих Габдрахимов, а также заместитель руководителя исполкома Бугульмы по социальным вопросам Ильгам Сагитов.

Обращаясь к военнослужащим, Ильгам Сагитов поблагодарил их за решение встать на защиту страны.

«От лица руководства и от себя лично хочу поблагодарить вас за ваш выбор – стать на защиту интересов нашей Родины. Спасибо, что показываете хороший пример молодому подрастающему поколению. Берегите себя, пусть рядом будут верные товарищи. И самое главное – возвращайтесь сюда, на родную бугульминскую землю, где вас всегда ждут и любят», – сказал он.

Салих Габдрахимов подчеркнул, что решение мужчин является серьезным и обдуманным шагом.

«Желаю, чтобы вы достойно представляли нашу бугульминскую землю. Пусть у вас будут хорошие товарищи, и, самое главное, берегите себя. Желаю вернуться живыми и здоровыми», – отметил ветеран.

Напутственные слова военнослужащим сказали представители православной и мусульманской общин. Они призвали контрактников сохранять духовную опору и пожелали им возвращения домой.

Протоиерей Павел Звегинцев, чьи двое сыновей сейчас участвуют в специальной военной операции, пожелал военнослужащим Божьей помощи и защиты.

«Там, где опасность, там рядом Господь. Самое главное в этом трудном, но святом деле защиты Родины – обращайтесь к Богу, всем сердцем взывайте к Нему, чтобы Господь помогал вам и вашим товарищам, ограждал от бед и помог вынести этот великий, святой подвиг защиты Родины. Господь вас благословит», – сказал священнослужитель.

По сложившейся традиции перед отправкой военнослужащим вручили письма поддержки от юных жителей Бугульмы. На этот раз послания подготовили участники движения «Первых». Теплые слова детей стали важной частью церемонии и напомнили военнослужащим о том, что дома их ждут родные, друзья и земляки.

Военный комиссариат Бугульмы и Бугульминского района продолжает набор мужчин для создания мобильных огневых групп. Военнослужащие будут выполнять задачи по обороне промышленных объектов и критической инфраструктуры от угроз беспилотных аппаратов.

Подробную информацию можно получить в военном комиссариате Бугульмы по адресу: ул. Николая Гоголя, 54.