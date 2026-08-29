Евроинтеграция теснит безвиз: Балканы закрываются для россиян?

Безвизовая эпоха для россиян на Балканах заканчивается. Хорватия с 2013 года, Албания с 2023-го, теперь Черногория – стран со свободным въездом становится все меньше. Перемены не обходят стороной и Сербию. Как долго Белград сможет сохранять прежние правила и что их изменение означает для туристов – «Татар-информ» разбирался вместе с экспертами.





Фото: en.wikipedia.org

Черногория отказывается от безвиза с Россией

С 1 ноября этого года гражданам России для поездки в Черногорию понадобится виза. До конца октября россияне еще смогут беспрепятственно въезжать в страну и находиться там до 30 дней, однако затем прежний порядок перестанет действовать.

Решение об изменении визового режима правительство Черногории приняло 23 июля, а спустя несколько дней его детали появились на официальном портале правительства страны. Помимо России новые требования коснутся граждан Белоруссии, Китая, Саудовской Аравии и Турции. Как пояснили власти Черногории, это было одним из условий дальнейшего продвижения страны в переговорах о вступлении в ЕС.

«Благодаря этому решению Черногория полностью привела свою визовую политику в соответствие с политикой Европейского союза, выполнив одно из заключительных условий для закрытия переговорной главы 24 – «Правосудие, свобода и безопасность», а также одно из ключевых обязательств программы реформ», – говорится в сообщении на официальном портале правительства страны.

Впрочем, вместе с отменой безвиза власти предусмотрели и небольшое «послабление»: обращаться за визой можно будет не только в дипломатические представительства, но и в визовые центры VFS Global, а в дальнейшем страна рассчитывает запустить электронные визы.

С 1 ноября этого года гражданам России для поездки в Черногорию понадобится виза Фото: © Варвара Гертье / РИА Новости

Отказ Черногории от безвиза с Россией вписывается в более широкий контекст изменения визовых правил на Балканах. Хорватия ввела визы для россиян еще в 2013 году перед вступлением в ЕС, а в 2023-м и вовсе вошла в Шенгенскую зону. Албания в том же 2023 году отказалась продлевать действовавший ежегодно с 1 мая по 30 сентября безвизовый режим для россиян. Северная Македония также постепенно приводит визовую политику в соответствие с требованиями Евросоюза.

Безвизовый въезд для россиян пока сохраняют Сербия и Босния и Герцеговина. Но если БиГ пока остается на периферии этой дискуссии, то в Белграде вокруг виз для россиян уже развернулась публичная дискуссия.

Белград тем временем не торопится делать выбор между свободным въездом для россиян и европейским курсом. Граждане России по-прежнему могут приезжать в страну без визы на срок до 30 дней Фото: © Кирилл Зыков / РИА Новости

Сербия откладывает визовый вопрос

Белград тем временем не торопится делать выбор между свободным въездом для россиян и европейским курсом. Граждане России по-прежнему могут приезжать в страну без визы на срок до 30 дней, хотя по мере сближения с ЕС Сербии придется постепенно приводить визовую политику в соответствие с европейской.

О намерении синхронизировать визовые правила с ЕС МИД Сербии объявил еще в 2025 году. А в апреле этого года глава государства Александр Вучич заявил, что Белград рассчитывает до конца 2026 года выполнить все критерии для вступления в ЕС. Заявление прозвучало после переговоров с еврокомиссаром по внутренним делам и миграционной политике Магнусом Бруннером.

Новый виток дискуссия получила 1 июня. Тогда глава комитета парламента Сербии по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич сообщил «Известиям», что возможность введения виз для россиян действительно обсуждается в контексте выполнения требований Брюсселя. Сам депутат при этом выступил против такого шага.

«Я считаю, мы далеко и от вступления, и от отмены визового режима (полная отмена ограничений, которые сейчас действуют между Сербией и ЕС, – прим. «Известий»), потому властям Сербии только еще этого не хватало для полной капитуляции, которая влечет за собой усугубление ситуации и критическую потерю поддержки среди населения», – заявил Станоевич.

В тот же день на сообщения о возможном введении виз отреагировали в Москве. Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос прорабатывается профильными ведомствами двух стран, а решения о визовом режиме обычно принимаются на взаимной основе.

«Такие решения симметричны. Они принимаются на основе взаимности. Как только проработка по линии всех соответствующих ведомств с двух сторон будет завершена, о результатах этой проработки вы узнаете», – сказал Песков.

Однако уже вечером того же дня Вучич заявил, что Белград не будет вводить визы для граждан России. Сообщения об этом он назвал «обычной дезинформацией», подчеркнув, что государственная политика проводится исходя из интересов Сербии, а не «слухов и домыслов».

Белград остается важным европейским хабом для россиян: оттуда можно продолжить поездку в другие страны Европы. Фото: © Кирилл Зыков / РИА Новости

Что связывает Россию и Татарстан с Балканами

При этом отношения России и Сербии, конечно, не сводятся к туризму и условиям въезда. Между странами сохраняются торговые, деловые и гуманитарные связи.

В 2025 году товарооборот двух стран составил 2 млрд евро: 700 млн пришлось на сербский экспорт в Россию, 1,3 млрд – на импорт из России, сообщал МИД Сербии со ссылкой на национальное статистическое ведомство. Наша страна поставляет в Сербию в основном нефть, природный газ и удобрения.

Важную роль играет и прямое авиасообщение. Белград остается важным европейским хабом для россиян: оттуда можно продолжить поездку в другие страны Европы. Прямые рейсы в сербскую столицу выполняются из пяти российских городов – Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Сочи и Нижнего Новгорода, следует из расписания Air Serbia.

У Татарстана при этом свои связи с Балканами – прежде всего с Сербией и Республикой Сербской в составе Боснии и Герцеговины. Помимо прямого авиасообщения с Белградом, в последние годы заметно активизировались контакты с Баня-Лукой.

В июне 2024 года на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Раис РТ Рустам Минниханов и глава Республики Сербской Милорад Додик подписали протокол о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурно-гуманитарном сотрудничестве. Среди перспективных направлений назывались нефтехимия, вертолетостроение, автомобилестроение, энергосберегающие технологии и сельское хозяйство.

Позднее стороны утвердили план сотрудничества на 2024–2026 годы. Республика Сербская заявляла об интересе к опыту Татарстана в инновационной сфере, а также к совместным проектам в культуре, туризме и образовании, сообщало Агентство инвестиционного развития РТ. Контакты продолжились и на ПМЭФ-2026. Тогда Минниханов посетовал на небольшой объем торговли Татарстана с Боснией и Герцеговиной: по итогам 2025 года товарооборот составил всего 447 тыс. долларов.

Есть у республики и гуманитарные связи с Балканами, прежде всего с Сербией и Республикой Сербской. Так, в мае 2026 года в Казани прошел круглый стол «Российско-сербское сотрудничество: межкультурный диалог и историческое наследие» в рамках российско-сербского фестиваля «Живые нити славянской культуры». А в июле прошлого года Республику Сербскую посетила делегация Правительства РТ, обсуждавшая с принимавшей стороной вопросы культурного и университетского сотрудничества, в том числе с руководством университетов Баня-Луки и Восточного Сараево.

Перспектива вступления в Евросоюз предсказуемо подталкивает балканские страны к ужесточению визовой и миграционной политики. Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости

Отдаляются ли Балканы от России

Несмотря на визовые изменения, говорить о политическом отдалении балканских стран от России преждевременно, заявил политический обозреватель «Татар-информа» Альберт Бикбов. По его словам, происходящее связано прежде всего с движением стран региона в Евросоюз и необходимостью приводить национальные правила в соответствие с европейскими.

«Перспектива вступления в Евросоюз предсказуемо подталкивает балканские страны к ужесточению визовой и миграционной политики. Ужесточение здесь неизбежно, чтобы соответствовать требованиям Евросоюза, а значит, приведет к введению виз для россиян. Так что это не связано с каким-то политическим отдалением региона от России, речь идет о фундаментальном процессе евроинтеграции. Вне зависимости от текущих взаимоотношений с Россией ряд балканских стран тоже будут идти именно в этом направлении», – сказал Бикбов.

При этом движение в сторону ЕС еще не означает, что визовые изменения произойдут быстро.

«Черногория ожидает вступления в ЕС с 2010 года, Сербия – с 2012-го. Босния и Герцеговина официально ждет вступления в Европейский союз с февраля 2016 года, когда страна подала официальную заявку на членство. Как видите, процессы евроинтеграции у балканских стран идут практически параллельно, так что ужесточение визовой и миграционной политики в Сербии по отношению к России неизбежно. Вопрос только – когда?» – заявил эксперт.

Сербия – показательный пример того, насколько долгим может быть этот процесс.

«Весьма вероятно, что прием той же Сербии в Евросоюз, к тому же часто выступающей с критикой действий единой Европы, вряд ли будет быстрым процессом. И уж точно не в ближайшие годы. Пока все идет к тому, что безвиз с Россией будет действовать по крайней мере в ближайшие несколько лет. Так что нам пока рано о чем-либо волноваться», – заключил политобозреватель.

Для туристов арифметика проще: какой бы удобной ни была будущая виза, безвизового въезда она не заменит. П Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Как визы могут повлиять на туризм на Балканах

Для туристов арифметика проще: какой бы удобной ни была будущая виза, безвизового въезда она не заменит. При этом последствия новых правил для Сербии и Черногории могут оказаться разными, рассказал «Татар-информу» вице-президент АТОР, генеральный директор Space Travel Артур Мурадян.

До пандемии одним из лидеров по турпотоку была Черногория: большое количество чартеров, безвизовый въезд и морской отдых обеспечивали ей высокий спрос у россиян. Сейчас прямого авиасообщения нет, а значительную часть приезжающих составляют владельцы недвижимости и россияне из соседней Сербии. По оценке Мурадяна, из более чем 100 тыс. поездок россиян в Черногорию за первое полугодие 2026 года на классических туристов пришлось лишь 10–15 тыс.

«О последствиях для черногорского турбизнеса говорить нет смысла, так как массового туриста из России там не видели примерно с 2019 года. При этом власти Черногории обещают несложные визовые процедуры, но всем понятно, что даже самые простые визовые требования хуже, чем их отсутствие», – подчеркнул эксперт.

С Сербией ситуация иная. Благодаря прямым рейсам из России поток туда заметно выше. По оценке Мурадяна, в последние годы он составлял около 170 тыс. поездок в год. Непосредственно на туризм из них приходится около 90 тыс., причем часть путешественников использует Белград для дальнейшего транзита. В случае введения виз последствия будут зависеть прежде всего от сложности их оформления

«Если национальная виза будет довольно простой в оформлении, то драматически на турпотоке это не скажется. Получение же требований, схожих с Шенгеном, станет для туризма Сербии, на мой взгляд, приговором. Останется бизнес-трафик, останутся релоканты, туристы, которые привыкли к этому, безусловно, интересному направлению. Но массовый сегмент будет отрезан», – заявил Мурадян.

Причем возможное ужесточение визовых правил затронет не только россиян. По словам эксперта, Турция и Китай считаются первым и вторым по величине туристическими рынками Сербии, Россия – третьим. Поэтому последствия могут оказаться существенными и для самой страны.

«Если сейчас Сербия лидирует за счет сохранения прямой логистики, то виза, безусловно, уронит поток, хотя и не до нуля. И если вслед за этим придется ограничивать авиасообщение, то тогда уже обсуждать в принципе и нечего», – заключил вице-президент АТОР.

Прямой рейс Казань – Белград туристического бума не вызвал: для многих пассажиров сербская столица остается промежуточной точкой путешествия Фото: airserbia.com

Прямой рейс не сделал Сербию массовым направлением

Если в целом по России Сербия сохраняет заметный турпоток, то в Татарстане спрос на это направление остается небольшим. Прямой рейс Казань – Белград туристического бума не вызвал: для многих пассажиров сербская столица остается промежуточной точкой путешествия, рассказал директор по продажам «Салават City Center» Рустем Тарзиманов.

«Как правило, люди делают в Сербии транзитную остановку. Если стыковка большая, могут выйти в Белград, потому что виза не нужна. А чтобы рассматривать это направление именно в туристических целях – такое бывает крайне редко», – сказал собеседник информагентства.

У Черногории безвиз играл другую роль – он был одним из преимуществ именно для отдыха в этой стране.

«Черногория во многом привлекала именно простотой въезда: не нужно было заранее заниматься визой и дополнительными документами. Когда это преимущество исчезнет, направление, конечно, станет менее интересным для туристов», – отметил эксперт.

Впрочем, визы не единственная причина низкого спроса на балканские направления в Татарстане. Сдерживает туристов и стоимость поездки, а необходимость дополнительно заниматься документами лишь усложняет выбор. Тарзиманов привел в пример Хорватию, спрос на которую минимален из-за сочетания этих факторов.

«Если брать другие балканские направления, та же Хорватия – довольно дорогая страна с точки зрения туризма. Опять же, нужно получать визу, и это все усложняет. По остальным странам региона спрос практически нулевой – запросов по ним у нас нет», – подытожил он.