Позывной Шейх: оператор БПЛА и защитник мирного населения из Набережных Челнов

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Отпуск закончился – и военнослужащий с позывным Шейх из Набережных Челнов снова отправился на передовую. Он служит в зоне специальной военной операции с 2023 года, а сегодня выполняет задачи в составе подразделения противовоздушной обороны. Военный рассказал своей службе, товарищах и решении встать на защиту мирных жителей.

Позывной Шейх появился у военнослужащего еще во время службы в армии. Когда в 2023 году он приехал в зону СВО, сослуживцы узнали его позывной и не упустили возможности пошутить.

«Позывной у меня Шейх, с армии идет уже. Когда приехал в 23-м году на СВО, кто такой же позывной сказал, все были довольны и рады, иногда подшучивали. Как арабский шейх пришел. Я говорю: не хватает только три жены. Как юмор идет, так весело разговариваем с ребятами», – вспоминает боец.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Несмотря на то, что ему пришлось пережить за время службы, мужчина не утратил чувства юмора. Во время интервью он много шутил и смеялся. При этом его работа требует высокой ответственности и постоянной концентрации.

С 2023 года Шейх выполнял задачи оператором беспилотных летательных аппаратов. Сейчас военнослужащий служит в подразделении ПВО и занимается противодействием беспилотникам самолетного типа.

«С 23-го года как служу, пробовал быть оператором БПЛА, очень понравилось. Постоянно летаем, работаем, наблюдаем за противником, чтобы резких движений в нашу сторону не было. Наша задача – заранее выявлять, предоставлять», – рассказал военнослужащий.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

За время службы Шейх не раз видел, как боевые действия отражаются на жизни мирных жителей. Особенно тяжело ему наблюдать за последствиями ударов по гражданскому населению.

«Видеть слезы гражданских мирных людей – это самое тяжелое. И когда они оплакивают своих близких. Самый тяжелый момент», – признался боец.

Именно желание защищать мирных жителей стало одной из причин, по которой он решил связать свою жизнь с военной службой. По словам военнослужащего, о своем решении он не пожалел ни разу.

Пока Шейх выполняет боевые задачи, в тылу его поддерживают волонтеры. Жители Татарстана уже не первый год собирают и отправляют военнослужащим необходимые вещи, продукты и медикаменты. Очередную партию помощи подготовили и челнинские активисты.

«Мы как решили? Давать самое необходимое. Нефопам, который очень нужен для поддержания жизни. Передали чаи. Наши знаменитые татарские чаи, которые делают у нас в комплексе наша активистка Зиновьева Надежда Михайловна. Дали носки, дали сладости», – рассказала волонтер Наталья Удальцова.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В посылку вошли и специальные мешочки для патронов, которые своими руками сшили волонтеры.

«Мы сшили где-то 25 вот таких мешочков. Это для патронов. Это для удобства, чтобы они в рюкзаке не в россыпь были», – пояснила волонтер Галина Кузнецова.

Еще одним подарком для военнослужащих стали термоодеяла. Они помогают сохранить тепло в холодное время года, а летом могут использоваться для защиты раненых от переохлаждения.

«Для военнослужащего мы передали термоодеяло. Оно спасает и от холода, и от жары. Даже в летний период бывает, что раненый солдат дополз до блиндажа или принесли его, чтобы не замерз, укрывают», – рассказала волонтер Лилия Аржанцева.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Особенный подарок для Шейха подготовил маленький Лев Удальцов. Мальчик передал военнослужащему мягкую игрушку Чебурашку, которую сшила его крестная – баба Рина.

«Я сегодня передал солдату Чебурашку, чтобы он оберегал его, чтобы он пришел с победой. А Чебурашку сшила моя крестная – баба Рина», – рассказал Лев.

Шейх забрал подарок с собой на передовую. Теперь маленькая игрушка должна стать для него своеобразным талисманом и напоминанием о доме и людях, которые ждут его возвращения.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

А волонтеры надеются на новую встречу с бойцом – уже после выполнения боевых задач. Главное их желание остается неизменным: чтобы военнослужащие как можно скорее вернулись домой живыми и здоровыми, с победой.