Юкич рассказал о своем голе в ворота махачкалинского «Динамо»

Сегодня казанский «Рубин» в рамках шестого тура РПЛ принимал махачкалинское «Динамо». Встреча завершилась победой подопечных Франка Артиги со счетом 3:1.

После матча автор одного из голов, Александар Юкич, пообщался со СМИ:

– Очень рад, что забил и помог команде получить три очка. Сегодня большой день для Татарстана – День республики. Своей победой мы сделали ей подарок.

– В первом тайме игра у команды совсем не получалась, что произошло в перерыве, раз вы смогли забить три мяча?

– Да, первый тайм не получился. У нас не было неуверенности, но присутствовало ощущение, что что-то идет не так. Во втором тайме мы вышли на поле и начали играть в свою собственную игру. Слава богу, что мы забили, и даже пенальти нас сегодня не сломал. Хорошо, что я забил второй гол, а Йочич забил третий мяч. Надеюсь, в ближайших матчах мы сможем показать такой же футбол, как и во втором тайме.

– Расскажите про свой гол.

– Перед голом я кричал Арройо, чтобы он меня заметил и отдал мне передачу. Хорошо, что он это сделал. Первое касание у меня получилось хорошим и оставалось пробить только в правый угол, который был свободен, именно туда я и пробил. Рад, что удалось победить.

– Вы стали выходить в стартовом составе, но до этого было не так много игровых минут. Что к этому привело? Может быть состоялся какой-то разговор с главным тренером?

– Это тяжелый вопрос. Каждый профессиональный футболист хочет играть больше, и я не исключение. Я усердно работал, получил свой шанс, и слава богу, что мне удается помогать команде. Надеюсь, что так будет и дальше. Я буду стараться помогать команде и дальше, – сказал Юкич.



Добавим, следующий матч «Рубин» проведет в Кубке против «Оренбурга» на выезде 2 сентября.