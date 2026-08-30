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Общество 30 августа 2026 15:46

Лауреатов Электронной доски почета показали на экране «Ак Барс Арены»

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Лауреатов Электронной доски почета показали на экране «Ак Барс Арены»
Фото: © «Татар-информ»

Портреты лауреатов Электронной доски почета появились на медиафасаде «Ак Барс Арены» в День Республики Татарстан.

Изображения героев Электронной доски почета на экране стадиона будут обновляться. Ожидается, что к 1 сентября на медиафасаде разместят портреты педагогов.

Электронную доску почета учредили в Татарстане в 2026 году по инициативе Раиса республики Рустама Минниханова. На нее предприятия и организации региона выдвинули около 15 тыс. сотрудников от более чем 4,9 тыс. организаций. Проект призван отметить жителей республики за профессиональные достижения, многолетний труд и вклад в развитие Татарстана.

Видео: © «Татар-информ»

#Электронная доска почета РТ #день республики татарстан
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