Лауреатов Электронной доски почета показали на экране «Ак Барс Арены»
Портреты лауреатов Электронной доски почета появились на медиафасаде «Ак Барс Арены» в День Республики Татарстан.
Изображения героев Электронной доски почета на экране стадиона будут обновляться. Ожидается, что к 1 сентября на медиафасаде разместят портреты педагогов.
Электронную доску почета учредили в Татарстане в 2026 году по инициативе Раиса республики Рустама Минниханова. На нее предприятия и организации региона выдвинули около 15 тыс. сотрудников от более чем 4,9 тыс. организаций. Проект призван отметить жителей республики за профессиональные достижения, многолетний труд и вклад в развитие Татарстана.
Видео: © «Татар-информ»