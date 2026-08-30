Лауреатов Электронной доски почета показали на экране «Ак Барс Арены»

Электронную доску почета учредили в Татарстане в 2026 году по инициативе Раиса республики Рустама Минниханова. На нее предприятия и организации региона выдвинули около 15 тыс. сотрудников от более чем 4,9 тыс. организаций. Проект призван отметить жителей республики за профессиональные достижения, многолетний труд и вклад в развитие Татарстана.

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