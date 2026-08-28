Сервисом «Мобильный избиратель» воспользовались 13 тыс. избирателей Татарстана. Об этом сообщил сегодня на брифинге в информационном центре «Точка выбора» в Казани председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев.

«Чтобы проголосовать не по месту прописки, а на удобном участке, работает сервис «Мобильный избиратель». С его помощью можно переписаться с одного участка на другой. У нас есть резервы членов участковых и территориальных комиссий, чтобы усилить их количество на каком-то участке, где прибавится число избирателей. Все это делается для удобства жителей», – заявил он.

Глава Центризбиркома добавил, что людям с ограниченными возможностями на участках помогут проголосовать волонтеры. Подать соответствующую заявку можно до 14 сентября на едином портале госуслуг в разделе «Выборы».

«Там избиратель обозначает, что ему при голосовании нужна помощь волонтера. Это обращение попадает в территориальную избирательную комиссию и заявка отрабатывается. Пока таких заявок немного. Я думаю, что их будет больше ближе ко дню голосования», – подчеркнул Кондратьев.

Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Парламент будет сформирован по смешанной системе: из 450 мандатов одна половина (225 мест) распределится по федеральным партийным спискам, вторая – по одномандатным избирательным округам.

К участию в избирательной кампании допущено 10 официально зарегистрированных политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Зеленые», Партия прямой демократии и «Родина».