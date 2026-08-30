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Общество 30 августа 2026 17:47

Краснокнижную грибную капусту впервые нашли в Керженском заповеднике

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Спарассис курчавый, также известный как грибная капуста, впервые обнаружили на территории Керженского заповедника. Об этом сообщили в соцсетях заповедника, передает «Время Н».

Редкий гриб нашли 28 августа в сосняке зеленомошном. Размер обнаруженного экземпляра составляет около 15 на 25 сантиметров.

Спарассис курчавый занесен в Красную книгу России. Ранее этот вид на территории Керженского заповедника не встречали.

Ближайшее известное место произрастания грибной капусты находится в окрестностях деревни Лыково Семеновского округа.

#грибы #заповедник #красная книга
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