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Происшествия 30 августа 2026 13:43

Шесть человек погибли и 28 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье

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Шесть человек погибли и 28 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье
Автобус попал в ДТП на Ставрополье
Фото: © Прокуратура Ставропольского края

Страшное ДТП, унесшее жизни шести человек, произошло минувшей ночью в поселка Иноземцево города Железноводска, что в Ставропольском крае. Об этом сообщает ТАСС.

Водитель автобуса Setra, ехавшего из Грузии в Москву, столкнулся с «КамАЗом», после чего вылетел в кювет. В салоне находилось 47 человек. В результате происшествия госпитализированы 28 пострадавших, в том числе 11 детей и подростков. Почти все пассажиры, по предварительным данным, – граждане Грузии.

Заведены уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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