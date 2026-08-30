Шесть человек погибли и 28 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье

Автобус попал в ДТП на Ставрополье

Фото: © Прокуратура Ставропольского края

Страшное ДТП, унесшее жизни шести человек, произошло минувшей ночью в поселка Иноземцево города Железноводска, что в Ставропольском крае. Об этом сообщает ТАСС.

Водитель автобуса Setra, ехавшего из Грузии в Москву, столкнулся с «КамАЗом», после чего вылетел в кювет. В салоне находилось 47 человек. В результате происшествия госпитализированы 28 пострадавших, в том числе 11 детей и подростков. Почти все пассажиры, по предварительным данным, – граждане Грузии.

Заведены уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.