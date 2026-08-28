Ветеран СВО из Лаишевского района возрождает футбольную лигу

Ветеран специальной военной операции Денис Маратканов, получивший тяжелое ранение в ходе боевых действий, возвращается к активной жизни и развитию спорта в родном районе при поддержке татарстанского филиала фонда «Защитники Отечества», сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Денис увлекается футболом с детства, говорится в сообщении. Со временем его интерес перерос в организационную работу: он взялся за развитие открытой любительской лиги в Лаишевском районе, собирал команды и проводил соревнования.

В 2023 году он отправился в зону СВО, служил в воздушно-десантных войсках. Через три года, выполняя боевые задачи, получил тяжелое ранение, лишившись ноги.

Согласно информации пресс-службы, вернувшись домой, ветеран решил продолжить то, что начал до службы – продвижение открытой футбольной лиги. За помощью он обратился в филиал фонда «Защитники Отечества». Социальный координатор помог ему организовать турниры на базе спорткомплексов в Лаишевском районе. Кроме того, Денис загорелся идеей открыть собственное дело – устанавливать кофейные аппараты в спорткомплексах. Он заключил социальный контракт, получил 350 тыс. рублей и начал реализацию проекта. Кофейные автоматы работают там, где проходят футбольные соревнования.

В Республике Татарстан создаются условия для мотивации разных слоев населения к занятию спортом и физической культурой, что соответствует целям государственной программы «Спорт России».