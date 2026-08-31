Мальдонадо подвел итог победы над махачкалинским «Динамо»

Фото: rubin-kazan.ru

Сегодня казанский «Рубин» в рамках шестого тура РПЛ принимал махачкалинское «Динамо». Встреча завершилась победой подопечных Франка Артиги со счетом 3:1.

После игры с журналистами поговорил защитник Дениль Мальдонадо:

– Чувствуем себя отлично, все на позитивных эмоциях. Этот матч был очень важен для того, чтобы оставаться на плаву в турнирной таблице. поэтому сейчас вся команда в позитивном настроении.



– Если брать тройку центральных защитников в этом матче, ты из них самый опытный и больше всех находишься в клубе. Как вов ремя матча ты помогаешь, например, Урозову?

– У нас в команде все друг другу помогают. Урозов и Лобов – это очень хорошие футболисты, Чем больше опыта игры у тебя есть, тем увереннее ты себя чувствуешь. Я, например, в этом клубе играю долго, поэтому у меня уверенности больше. При этом они тоже прекрасные игроки. Вместе мы проявили себя, показали эмоции и хорошую игру. Думаю, самое важное – иметь веру в себя и партнера.



– Вы, как защитники свою работу делаете. Но в атаке только сегодня прорвало. Высказываете нападающим свое недовольство?

– Быть нападающим непросто. Эта игра для нас была важна. И важно было победить. Мы работаем над игрой, в том числе над менталитетом. Важно поддерживать и помогать своим одноклубникам. И это выражается в таком результате, – сказал Мальдонадо.



Добавим, следующий матч «Рубин» проведет в Кубке против «Оренбурга» 2 сентября.