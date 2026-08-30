«Золушка» на льду: в Казани впервые показали ледовое шоу Татьяны Навки

Фото: © Ирина Егорова / «Татар-информ»

Свет в зале гаснет, и привычная ледовая арена постепенно исчезает в полумраке. На льду появляются первые герои, звучит музыка, а пространство вокруг преображается в сказочный мир. Еще несколько секунд назад зрители находились на спортивной арене, а теперь перед ними – история любви, рассказанная движением, светом и музыкой. В Казани впервые представили ледовое шоу Татьяны Навки «Золушка».

Показ состоялся в Татнефть Арене в праздничный день – в День Республики Татарстан и День города Казани. Перед началом спектакля к зрителям обратилась заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева.

«От имени Раиса Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова хочу поздравить всех жителей Республики и города с Днем Республики! С Днем города! Получайте удовольствие, в вашу честь аплодисменты! Ледовое шоу от Татьяны Навки и ее команды «Золушка». Наслаждайтесь! С праздником!» – пожелала она гостям праздника.

И зрители действительно получили возможность на несколько часов оказаться внутри знакомой с детства сказки. На льду – Золушка в исполнении олимпийской чемпионки Виктории Синициной. Ее Принца играет двукратный олимпийский чемпион Никита Кацалапов. А сама Татьяна Навка появляется в роли Феи-крестной – той самой героини, которая помогает Золушке поверить в чудо.

Однако эта постановка – далеко не только фигурное катание. Классическая сказка превращена в масштабный театральный спектакль на льду. Здесь фигуристы не просто выполняют сложные элементы, а проживают свои роли. Прыжки и поддержки становятся частью сюжета, хореография помогает раскрывать характеры героев, а музыка задает эмоциональный ритм всей истории.

Встреча Золушки и Принца становится началом пути, на котором героям предстоит пройти через испытания, сомнения и разлуку. На льду чувства передаются без лишних слов – через взгляды, движения и сложные парные номера. Каждый совместный выход героев словно становится отдельной главой их истории: сначала робкое знакомство, затем притяжение и, наконец, уверенное движение навстречу друг другу.

Особенно выразительно любовная история раскрывается именно в фигурном катании. Там, где в обычной сказке достаточно нескольких фраз, здесь работают пластика и музыка. Поддержки становятся символом доверия, синхронные движения – единства героев, а расстояние между ними на льду меняется вместе с развитием отношений.

При этом история Золушки не ограничивается мечтой о прекрасном Принце. Это рассказ о надежде, вере в себя и о том, что настоящая любовь способна преодолеть любые препятствия. Поэтому знакомая сказка получает новое звучание – более масштабное, эмоциональное и взрослое.

Фото: © Ирина Егорова / «Татар-информ»

Особое впечатление производит сценическое оформление. Огромные декорации сменяют друг друга, пространство арены постоянно преображается, работают экраны и световые эффекты. В одном из эпизодов над зрителями появляются летающие бабочки, словно подчеркивая границу между реальным миром и сказкой.

Для Виктории Синициной работа над этим спектаклем стала серьезным испытанием.

«Это очень сложное шоу, особенно в техническом плане. Здесь очень много подъемов, декораций, света, очень много экранов. И, конечно же, у фигуристов очень сложные интересные растанцовки, красивые костюмы, и, мне кажется, это очень эффектное шоу», – рассказала спортсменка.

По ее словам, именно сочетание всех элементов позволяет артистам почувствовать себя героями сказки.

«Когда надеваешь такие прекрасные красивые костюмы, залезаешь в такую прекрасную блестящую туфлю и играет такая музыка, складывается ощущение волшебства», – призналась Синицина.

Пятикратная чемпионка России Аделина Сотникова говорит, что за время работы над шоу фигуристы научились чувствовать себя не только спортсменами, но и актерами.

«Я думаю, что мы уже считаемся настоящими артистами и актерами, погружаясь в атмосферу сказки полностью, и надеемся, что зритель это чувствует», – отметила она.

Фото: © Ирина Егорова / «Татар-информ»

За несколькими часами представления стоят месяцы напряженной работы. Как рассказал Никита Кацалапов, подготовка нового проекта занимает около года.

«У Татьяны Навки есть выражение, что она, как наша «мать», рождает новый проект, каждое новое шоу – около девяти месяцев. Примерно около года мы готовимся к новым проектам», – рассказал фигурист.

Музыкальная составляющая спектакля также помогает создать знакомую и одновременно новую атмосферу. Голосами героев становятся известные российские исполнители: Золушку озвучивает Александра Жулина, Принца – Александр Панайотов, Фею-крестную – Валерия, Короля – Филипп Киркоров, Мачеху – Ани Лорак.

Но главными зрителями этого вечера стали семьи и дети. Для многих из них поход на шоу оказался настоящим праздничным подарком.

Из Алексеевского района на представление приехали 19 школьников. Заместитель директора школы Людмила Марусова рассказала, что дети особенно оценили масштаб постановки.

«Шоу очень детям понравилось – богатыми декорациями, выступлениями артистов, вообще атмосферой праздника. Потому что сегодня праздник – День Республики. Мы благодарны организаторам мероприятия, что предоставили нам возможность посетить такое шоу мировых артистов», – поделилась она.

Фото: © Ирина Егорова / «Татар-информ»

Для девятиклассницы Ульяны Егоровой отдельным впечатлением стали музыка и необычные декорации.

«Мне шоу понравилось, песни очень красивые, слышно очень много знакомой музыки, которая мне нравится, тексты запоминающиеся. Декорации очень красивые, меня удивили очень бабочки, которые летали», – рассказала школьница.

Она призналась, что впечатления от спектакля уже нашли практическое применение: «Точно напишу об этом шоу в сочинении «Как я провел лето»».

Не меньше эмоций представление вызвало у взрослых. Гульфия Фаткуловна пришла на спектакль вместе с детьми.

«Мы даже не ожидали, что такое фееричное будет представление, но нам очень нравится, мы прям все впятером в восторге. Впечатлили и декорации, и костюмы, и выступления, и сложные поддержки профессиональных артистов», – рассказала она.

В этот день шоу стало не только развлечением, но и частью большого праздничного события. В Татнефть Арене, как отметила заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева, побывали представители разных семей республики – многодетных, приемных, а также семей участников специальной военной операции.

«В день рождения всегда принято дарить подарки, и сегодня этот подарок в Татнефть Арене для всех семей Республики Татарстан», – подчеркнула она.

Для зрителей «Золушка» стала встречей сразу с несколькими видами искусства. Здесь спорт превратился в театральное действие, музыка – в часть повествования, а технологии помогли создать пространство, в котором сказка кажется почти осязаемой.

На протяжении всего спектакля лед не оставался неподвижным ни на секунду. Фигуристы скользили по арене, взмывали в прыжках, выполняли сложные поддержки, а декорации и свет менялись вместе с развитием сюжета. Каждая деталь работала на то, чтобы зритель не просто наблюдал за сказкой, а оказался внутри нее.

И хотя история Золушки известна практически каждому, на этот раз она была рассказана иначе – без книги и привычных иллюстраций. Вместо них были лед, музыка, свет и движение.

Когда спектакль подошел к концу, зрительный зал наполнился аплодисментами. На льду вновь появились герои, а вместе с ними – ощущение того самого чуда, ради которого зрители и приходят в сказку.

Ирина Егорова