Роскачество: «Сгущенка» не является названием натурального продукта

Эксперты Роскачества рассказали о пользе, вреде и правилах употребления сгущенного молока, сообщает RT. В составе продукта допустимы лишь четыре ингредиента: коровье молоко, сахар-песок, молочный сахар и вода. Присутствие сухого молока или заменителей молочного жира не допускается.

По словам экспертов, правильное название товара – «Цельное коровье молоко с сахаром». Любые другие вариации («Сгущенка» или «Сгущенка диетическая») должны насторожить покупателя. Сгущенка содержит кальций, фосфор, витамины группы B, A, E, D, а также магний, калий и аминокислоты.

Главный риск – высокое содержание сахара. Чрезмерное употребление может привести к набору веса, нарушению обмена веществ, повышению риска диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Продукт противопоказан при аллергии на молочные белки и лактазной недостаточности.

Оптимальное время для десерта – первая половина дня, через 30–40 минут после основного приема пищи. Рекомендованная порция для взрослого – не более двух столовых ложек. Стоматологи советуют полоскать рот водой после употребления.