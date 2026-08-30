«Нефтехимик» проиграл «Авангарду» в матче Кубка Блинова

Фото: © Ильнар Тухбатов / «Татар-информ»

Нижнекамский «Нефтехимик» уступил омскому «Авангарду» в матче предсезонного турнира «Кубок Блинова». Встреча прошла сегодня, 30 августа, на «Джи-Драйв-Арене» в Омске и завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев.

В составе «Авангарда» дубль оформил нападающий Эндрю Потуральски. Джош Ливо забросил свою первую шайбу за омскую команду. Еще один гол на счету Кирилла Долженкова.

У «Нефтехимика» отличились Севастьян Соколов, Тимур Кол и Андрей Белозеров.

Ранее на «Кубке Блинова» «Авангард» потерпел два поражения – от новосибирской «Сибири» со счетом 2:5 и череповецкой «Северстали» со счетом 2:3. Кроме того, омская команда обыграла ярославский «Локомотив» – 2:1 по буллитам.

Победителем предсезонного турнира стал «Локомотив».